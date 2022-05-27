Собор УПЦ МП принял решение о полной независимости / ua.depositphotos.com

Собор Украинской православной церкви Московского патриархата, прошедший в пятницу, 27 мая, в Киеве, выразил несогласие с позицией патриарха Московского Кирилла относительно войны в Украине и принял необходимые решения и изменения в Устав УПЦ, свидетельствующие о полной независимости церкви.

Также участники Собора предложили наладить диалог с Православной церковью Украины, сообщается на сайте УПЦ МП 27 мая.

"Собор осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убий!" (Исх.20:13)… и выражает несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине", – говорится в документе.

В нем отмечается, что Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, "свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ".

"Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском православии. Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану в церковном теле. Особенно досадно, что последние действия Константинопольского патриарха в Украине, следствием которых стало образование Православной церкви Украины, лишь углубили недоразумения и привели к физическому противостоянию. Но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога", – подчеркивается в постановлении.

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В то же время, в нем отмечается, что для того чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо "прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов УПЦ, осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в Уставе ПЦУ, является фактически неавтокефальным и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении УПЦ, а также решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для УПЦ, как и для большинства Поместных православных церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской наследственности ее епископов".

"Собор выражает глубокое убеждение, что залогом успеха диалога должно стать не только желание к восстановлению церковного единства, но и искреннее стремление выстраивать свою жизнь на основе христианской совести и нравственной чистоты", – подчеркивают в УПЦ.

Участники Собора также обратились к властям Украины и РФ с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск "сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие".

Как сообщал Главред, в Северодонецке Луганской области священник Украинской православной церкви Московского патриархата передавал российским оккупантам информацию о дислокации украинских военных.

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