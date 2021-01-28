"Система оказалась сильнее": разочарование Зеленским среди украинцев растет - Le Monde

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский, который обещал бороться с коррупцией, сталкивается с влиянием олигархов в своем окружении, рискуя окончательно разочаровать своих избирателей.

Как говорится в статье французского издания Le Monde, в работе Зеленского наблюдается спад. Его главное обещание искоренить коррупцию может так и остаться словами, что ставит под угрозу жизненно важную поддержку со стороны иностранных кредиторов, а также все приложенные усилия после проевропейской революции на Майдане 2014 года.

В материале описывается митинг в Кривом Роге, где многие на президентских выборах 2019 года проголосовали за Зеленского: "Мы очень бедны, цены растут, а страна под угрозой. Нужно дать отпор", - говорят люди. "Зеленский продал наш город олигархам", - кричит другая. "Нас предали! - возмущается заводская рабочая Ирина Уманская. - Мы думали, что он будет близок к народу и избавит нас от коррупции, но он так ничего и не сделал. Хочу, чтобы он ушел!"

Авторы пишут, что в президентском кресле Зеленский столкнулся с системой, "которая оказалась сильнее его".

Описывая кризис судебной системы, подчеркивается, что в декабре 2020 года Зеленский предложил заменить членов Конституционного суда, но Венецианская комиссия (группа экспертов по конституционному праву Совета Европы) выступила против этого во имя независимости правосудия (хотя в Украине ее практически не существует).

Кроме того, угрозы для борьбы с коррупцией выходят и с самого окружения президента.

Читайте такжеЗа кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтингНа ключевых постах появились две неоднозначные фигуры, выходцы из клана бывшего пророссийского президента Виктора Януковича: новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров. Имя второго хорошо известно бывшим демонстрантам с Майдана: он был пресс-секретарем полиции и называл их "преступниками".

Журналисты считают, что вызывает вопросы и поведение самого президента. Так, в декабре 2020 года он заблокировал привлечения Татарова к ответственности по коррупционному делу.

"Он [Зеленский] хороший парень, но слабый и безвольный. Его окружение стало "решать" вопросов больше чем он сам. Олигархи теперь имеют влияние на пропрезидентское большинство в парламенте большее, чем сам Зеленский", - резюмируется в статье.

Читайте также"Теплая ванна" для президента: эксперт оценил правдивость рейтингов Зеленского

Рейтинг Владимира Зеленского: