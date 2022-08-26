Ситуация может резко ухудшиться: обязательную эвакуацию могут ввести еще в 3 регионах Украины

Война в Украине / pixabay, Главред

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что на случай ухудшения ситуации на фронте готовится обязательная эвакуация еще из трех областей, помимо Донецкой.

Как заявила Верещук в эфире телемарафона, хотя обязательная эвакуация объявлена только в Донецкой области, ее готовят в Харьковской, Запорожский и Николаевской областях.

"Я не говорю обо всем регионе, но части будут нуждаться в обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся", - отметила она.

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Отметим, только за 10 дней августа с Донецкой области эвакуировали 3908 человек из них 777 детей:

5 тысяч человек выехали Херсонской области, в основном женщины и дети;

5123 человека выехали из Запорожской области;

из Харьковской области выехали 1681.

Всего с временно оккупированных территорий выехали 12 054 человек, из них 5 717 детей.

Эвакуация из Донецкой области

Власти Украины обязали жителей Донецкой области срочно эвакуироваться, людей обеспечат полным сопровождением и помощью, сказал президент Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что чем больше жителей уедут из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить. Он призвал украинцев говорить с теми, кто находится в зоне боевых действий на Донбассе и убеждать их в необходимости выезда.

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