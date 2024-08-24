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Скандал из-за ужасных условий для военных в Одесской больнице: Лубинец не смолчал

Анна Косик
24 августа 2024, 02:36
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Омбудсман констатировал, что информация о ненадлежащих условиях содержания военнослужащих в больнице подтвердилась.
Любинец, Конопля
Лубинец взял под собственный контроль ситуацию, сложившуюся в медучреждении Одессы / Колаж: Главред, фото: омбудсман Украины, скрин с видео

В Сети на днях распространилось видео боевого медика 35-й бригады морской пехоты Петра Конопли, который объявил о голодовке из-за неудовлетворительных условий пребывания в Одесской областной психиатрической больнице №2.

Обращение военнослужащего набрало широкую огласку, поэтому на ситуацию отреагировал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в Telegram. Он срочно отдал указание осуществить целевое посещение медицинского учреждения с проверкой условий пребывания там военных на лечении.

"По результатам посещения информация, к сожалению, подтвердилась. Условия, в которых находятся пациенты, включая военнослужащих, являются абсолютно неудовлетворительными и не соответствуют установленным стандартам", - сообщил Лубинец.

видео дня

Поэтому омбудсман направил рекомендательные письма для органов государственной власти, чтобы были приняты необходимые меры. Кроме этого Лубинец пообещал, что будут приняты соответствующие управленческие решения, в частности возможно привлечение к административной ответственности лиц, ответственных за питание, а также рассмотрение вопроса о перезаключении договоров с другим поставщиком.

"Держу ситуацию на личном контроле", - добавил он.

Кто такой Дмитрий Лубинец?

Дмитрий Лубинец - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Объявление голодовки военным в Одесской больнице

21 августа в сети появилось видео из Одесской областной психиатрической больницы. Военный медик Петр Конопля пожаловался на ужасные условия для проживания и питания в медучреждении.

В этой больнице лечатся военные, но, по словам Конопли в медучреждении облезлые стены, плесень и питание, благодаря которому трудно выздороветь, ведь овощей и фруктов крайне мало.

Под завершение своего видеообращения военный заявил, что считает, что он имеет право оценивать еду и условия проживания в госпитале, поскольку он за почти три года войны получил несколько ранений и находился во многих реабилитационных центрах, где условия проживания очень отличаются от одесской больницы. Исходя из этих всех причин военный объявил голодовку.

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