Боевой медик в одесской больнице объявил голодовку из-за нечеловеческих условий

В Одесской областной психиатрической больнице №2 ужасные условия для проживания и питание оставляет желать лучшего. Об этом военный медик Петр Конопля рассказал накануне и записал видео, сообщает ТСН .
В этой больнице лечатся военные, но, по словам боевого медика, условия там ужасные - облезлые стены, плесень и питание, благодаря которому трудно выздороветь, ведь не хватает овощей и фруктов.
"Обещали рацион питания улучшить, но пока ничего не изменилось. Нас кормят просто гадостью переваренной, приготовленной из самых дешевых продуктов. Я не считаю, что воины, которые сейчас защищают Украину, должны терпеть такое отношение к себе", - заявил военный в своем обращении.
Также он показал свою больничную палату, на видео видно, что на стенах есть не только плесень, но и грибок. Позже Петр снова записал видео, где показал свой утренний и вечерний рацион в этой больнице.
В завершение своего видеообращения военный заявил, что считает, что он имеет право оценивать еду и условия проживания в госпитале, поскольку он за почти три года войны получил несколько ранений и находился во многих реабилитационных центрах, где условия проживания очень отличаются от одесской больницы.
Исходя из этих всех причин военный объявил голодовку.
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