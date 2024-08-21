Боевой медик в одесской больнице объявил голодовку из-за нечеловеческих условий

Боевой медик, который сейчас проходит лечение в одесской психиатрической больнице, заявил, что там нечеловеческие условия и объявил голодовку и записал видео.

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Военный медик в больнице объявил голодовку / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

В Одесской областной психиатрической больнице №2 ужасные условия для проживания и питание оставляет желать лучшего. Об этом военный медик Петр Конопля рассказал накануне и записал видео, сообщает ТСН .

В этой больнице лечатся военные, но, по словам боевого медика, условия там ужасные - облезлые стены, плесень и питание, благодаря которому трудно выздороветь, ведь не хватает овощей и фруктов.

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"Обещали рацион питания улучшить, но пока ничего не изменилось. Нас кормят просто гадостью переваренной, приготовленной из самых дешевых продуктов. Я не считаю, что воины, которые сейчас защищают Украину, должны терпеть такое отношение к себе", - заявил военный в своем обращении.

Также он показал свою больничную палату, на видео видно, что на стенах есть не только плесень, но и грибок. Позже Петр снова записал видео, где показал свой утренний и вечерний рацион в этой больнице.

В завершение своего видеообращения военный заявил, что считает, что он имеет право оценивать еду и условия проживания в госпитале, поскольку он за почти три года войны получил несколько ранений и находился во многих реабилитационных центрах, где условия проживания очень отличаются от одесской больницы.

Исходя из этих всех причин военный объявил голодовку.

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