Скандал с 'венгерским Закарпатьем': зашкварившаяся депутат ответила на обвинения

Несмотря на то, что в Сети опубликовали скриншот со скандальным постом, депутат Юдита Петеи говорит о том, что ее якобы "подставили".

Юдита Петеи обвинила Виктора Балогу в провокации / Facebook/ViktorBaloga, Facebook/judit.petei

Получил продолжение скандал на Закарпатье, где местный депутат Юдита Петеи разместила в соцсетях карту области в цветах флага Венгрии.

Отметим, что вскоре депутат удалила скандальный пост, при этом позднее она заявила в Facebook о фейке.

Несмотря на то, что в Сети опубликовали скриншот с ее скандальным постом, депутат говорит о том, что ее якобы "подставили".

Она также заявила о том, что за провокацией будто стоит известный политик с Закарпатья Виктор Балога.

Петеи разразилась потоком обвинений в адрес Балоги и заявила, что поведение политика "лишь демонстрирует его ксенофобское и сексистское нутро".

Добавим, что из объяснений закарпатского депутат остается непонятным, как Балога мог получить доступ к ее Facebook и разместить там скандальный пост с Закарпатьем в цветах флага Венгрии.

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Скандал на Закарпатье

Ранее в Закарпатской области разразился новый скандал, связанный с политиками, ориентированными на прокремлевского премьера Венгрии Виктора Орбана.

На этот раз "отличилась" в Facebook депутат Закарпатского областного совета от проорбановской партии КМКС Юдита Петеи.

Она на своей странице в соцсети разместила фото карты области, половина которой окрашена в цвета венгерского флага.

При этом на картинке написано "Боже, храни Закарпатье". Отметим, что Петеи также рассказывала о якобы "притеснениях" венгров на Закарпатье.

/ Скриншот Mukachevo.net

Позже депутат удалила фото со своей страницы.

Напомним, ранее разгорелся дипломатический скандал между Будапештом и Киевом после хамских высказываний главы венгерского парламента Ласло Кевера в адрес президента Владимира Зеленского.

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова спикера венгерского парламента.

При этом он проигнорировал вызывающее утверждение Кевера о "психических проблемах" Зеленского и заявил о том, что украинская сторона якобы говорит в неприемлемом тоне.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало правительство Венгрии осудить высказывания венгерского депутата Ласло Тороцкаи, которые "подвешивают двусторонние отношения".

Заявления венгерского политика не отвечают духу добрососедства, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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