Скандал на Закарпатье: депутат из партии фанатов Орбана 'сдала' область Венгрии

Юдита Петеи пошла на откровенную провокацию - на своей странице в соцсети разместила фото карты области, половина которой окрашена в цвета венгерского флага.

Юдита Петеи / Facebook/judit.petei

В Закарпатской области разразился новый скандал, связанный с политиками, ориентированными на прокремлевского премьера Венгрии Виктора Орбана.

На этот раз "отличилась" в Facebook депутат Закарпатского областного совета от проорбановской партии КМКС Юдита Петеи.

Она пошла на откровенную провокацию - на своей странице в соцсети разместила фото карты области, половина которой окрашена в цвета венгерского флага.

При этом на картинке написано "Боже, храни Закарпатье". Отметим, что Петеи также рассказывала о якобы "притеснениях" венгров на Закарпатье.

/ Скриншот Mukachevo.net

Позже депутат удалила фото со своей страницы, уточняет местное издание Мукачево.net.

Что известно о партии КМКС (Партия венгров Украины)

Политическая партия Украины. Представлена в местных советах на Закарпатье. Ориентируется на скандального венгерского премьера Виктора Орбана, известного украинофобскими заявлениями.

Скандалы с КМКС

Во время голосования на украинских местных выборах в 2020 году министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто открыто вмешался в избирательный процесс, призвав проживающих в Закарпатье венгров поддержать "Партию венгров Украины".

Позже МИД вручило послу Венгрии на Украине Иштвану Ийдярто ноту протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины.

Напомним, ранее разгорелся дипломатический скандал между Будапештом и Киевом после хамских высказываний главы венгерского парламента Ласло Кевера в адрес президента Владимира Зеленского.

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова спикера венгерского парламента.

При этом он проигнорировал вызывающее утверждение Кевера о "психических проблемах" Зеленского и заявил о том, что украинская сторона якобы говорит в неприемлемом тоне.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало правительство Венгрии осудить высказывания венгерского депутата Ласло Тороцкаи, которые "подвешивают двусторонние отношения".

Заявления венгерского политика не отвечают духу добрососедства, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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