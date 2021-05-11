Скандальный роман 8-летней Маханец с 13-летним подростком получил новый виток развития

Мила Маханец "вернулась" к Паше Паю. Дети говорят, что после двухмесячной разлуки они снова вместе.
Скандальный роман 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего подростка Паши Пая получил продолжение. После двухмесячной разлуки пара снова вместе.
Юный блогер написал в Instagram, что мечтал снова встретиться с Миланой, и его мечта сбылась.
"Мечта №1 выполнена", — написал Паша и добавил фото, на котором они с Милой позируют вместе на фоне фонтана.
В свою очередь, аналогичное фото выложила на своей странице и 8-летняя Мила Маханец.
"Мы не виделись менее двух месяцев, а мне показалось, что прошла вечность. Паша подарил мне этого мишку", — написала девочка.
Также дети начали снимать новые видео, где они вместе.
Скандал вокруг "романа" Миланы Маханец и Паши Пая - о чем ранее писал Главред:
- 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публиковали в социальных сетях снимки, на которых демонстрировали объятия и поцелуи. Девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".
- Мать девочки Дарья Маханец сначала заявляла, что полностью поддерживает дочь. Она говорила, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь.
- Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.
- Кулеба официально обратился в МВД и киберполицию, чтобы разобраться в запутанной ситуации.
- Полиция открыла производство по факту "отношений" 8-летней модели и 13-летнего блогера, чьи фото и видео в Instagram привлекли всеобщее внимание и вызвали возмущение.
- Мать Миланы Маханец уже дала показания полиции в Ирпене. По ее словам, дети вместе не живут, хотя девочка ранее рассказывала об этом в своем аккаунте в Instagram.
- Дедушкой скандальной 8-летней модели Миланы оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.
- 18 марта мать Миланы заявила, что фото детей в постели, после которых поднялась волна критики, всего лишь шутка, а дети только повторяют тренды, популярные среди других блогеров.
- В конце марта аккаунты детей были заблокированы, а сами они заявили, что "расстались". Позже Маханец и Пай вернулись в Instagram после того.
Автор: Анна Багрий