Скандальный роман 8-летней Маханец с 13-летним подростком получил новый виток развития

Милана Маханец и Паша Пай снова вместе/ Фото instagram.com

Скандальный роман 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего подростка Паши Пая получил продолжение. После двухмесячной разлуки пара снова вместе.

Юный блогер написал в Instagram, что мечтал снова встретиться с Миланой, и его мечта сбылась.

"Мечта №1 выполнена", — написал Паша и добавил фото, на котором они с Милой позируют вместе на фоне фонтана.

В свою очередь, аналогичное фото выложила на своей странице и 8-летняя Мила Маханец.

"Мы не виделись менее двух месяцев, а мне показалось, что прошла вечность. Паша подарил мне этого мишку", — написала девочка.

Также дети начали снимать новые видео, где они вместе.

Милана Маханец и Паша Пай / Фото instagram.com

Скандал вокруг "романа" Миланы Маханец и Паши Пая - о чем ранее писал Главред:

8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публиковали в социальных сетях снимки, на которых демонстрировали объятия и поцелуи. Девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".

Мать девочки Дарья Маханец сначала заявляла, что полностью поддерживает дочь. Она говорила, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь.