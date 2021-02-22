Сковавшие Киев масштабные пробки остановили мосты и въезды в город

В Киеве масштабные пробки затруднили движение / 112.ua

В понедельник утром, 22 февраля, в Киеве на всех мостах через Днепр и на въездах в город образовались масштабные пробки и тянучки.

В частности, в пробках остановились Северный и Южный мост, а также мосты Патона и мост Метро, свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Кроме того, пробки из авто наблюдались на въездах в Киев - возле метро Теремки и Академгородок, со стороны Быковни также затруднения с движением автомобилей. На станции метро Позняки также образовался большой затор.

Со стороны киевского аэропорта им. Сикорского также образовались большие пробки, на Окружной Киева - масштабные заторы. Также стоит Индустриальный мост и Чоколовка.

Сложная ситуация с движением сложилась на Южном мосту (в сторону центра) и Голосеевском проспекте. Масштабные пробки образовались на улице Автозаводской, Маршала Малиновского, на Оболонском проспекте, Богатырской, Николая Гринченко, проспекте Любомира Гузара проспекте Победы.

Читайте такжеВ Украине начали штрафовать за объезд пробок по автобусной полосеТак, движение затруднено на проспекте Леся Курбаса, Любомира Гузара, на улицах Семьи Сосниных, Вячеслава Черновола, Васильковской.

Пробки наблюдаются на Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, улицах Саксаганского, Глыбочицкой, Борщаговской, Сечевых Стрельцов, Прорезной, Жилянской.

На левом берегу Киева сложнее всего проехать по проспектам Соборности и Николая Бажана, а также Броварскому.

/ google.com/maps

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