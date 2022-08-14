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Следующие 2 недели будут решающими для Херсонской области - Хлань

14 августа 2022, 22:15

15 августа россияне планируют запустить телекомпанию "Таврия", чтобы продолжить пропагандистскую работу.

Херсонская область, HIMARS
Херсонская область / Википедия, Людмила Денисова

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их запасы в Херсонской области. Следующие 2 недели будут решающими для региона.

"Похоже, что следующие 2 недели будут решающими для ситуации в Херсонской области", - написал в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Хлань отметил, что россияне активизировали авиацию, продолжили ночные незаконные обыски и задержания, а также усилили давление на местных жителей, в том числе медиков и учителей. Оккупанты заставляют их соглашаться на зарплаты в рублях, угрожая увольнением или "разговорами".

Кроме этого, 15 августа россияне планируют запустить телекомпанию "Таврия", чтобы продолжить пропагандистскую работу. Они также распространили августовский выпуск своей газеты для Каховки, где обещают сделать в июле поезда в Крым и рассказывают про фашизм на Западе Украины.

"И так во всем - лепят картинку, но и то получается неумело и плохо. Нравится только одиночным коллаборантам, но и тех Россия бросит, как всегда это делает со всеми. Но партизаны продолжают борьбу и фиксируют каждый факт измены. Тем, кто перешел на сторону врага в Украине больше места не будет", - написал Хлань.

Эвакуация жителей

Местные продолжают покидать оккупированную территорию. Выезд дорожает и дорога, которая занимала 1-2 дня сейчас идет по 5. Тем временем гауляйтер Херсонской области Кирилл Стремоусов обещает, что отопительный сезон оккупанты не сорвут и что поставки угля будут из так называемой "ДНР".

Потери оккупантов

"Россияне считают 200-х и 300-х, потому что по области ловко отрабатывают ВСУ и HIMARS", - написал Хлань.

Он отметил, что поврежденные мосты не дают россиянам возможности подвезти подкрепление, горючее и еду. Понтонные переправы медленные, поэтому объемы совсем не те, которые им нужны.

"Будут лезть, складывать - мы убивать и разрушать их запасы. Пока они не почувствуют дефицит, а это обязательно произойдет. Санкции работают, оружие наших партнеров приходит, движение сопротивления растет. Будем ждать, что новая неделя принесет нам новые победы и много "хороших" мертвых орков", - добавил Хлань.

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Как сообщал Главред, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что освобождение временно оккупированной Херсонской области будет медленным и скучным.

"Все ждут контрнаступления в четыре утра, когда ударят все пушки, откуда не возьмись 100-тысячные резервы украинских войск поскачут на белом коне в сторону Крыма. Такого не будет. Будет медленное, скучное, тихое наступление", — сказал он.

Также Арестович говорил, что российские оккупанты понятия не имеют, где именно будут атаковать украинские войска. ВСУ их удивят. При этом фактор Мелитополя может стать ключом к катастрофе российского вторжения.

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