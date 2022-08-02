"Следующие месяцы будут решающими": Украина не будет идти на уступки Путину - Ермак

Украине необходимо закончить войну до зимы / Коллаж фото Генштаб ВСУ, ОП

Войну в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, необходимо закончить до зимы. Если этого не произойдет, то тогда боевые действия затянуться, а это выгодно Путину. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью NHK.

Он подчеркнул, что следующие месяцы будут решающими в этой войне.

"Если боевые действия в этой войне продлятся до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет", - сказал Андрей Ермак.

Он заявила, что Украина "никогда не пойдет на уступки в плане нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета". Ермак также добавил, что украинские защитники все больше усиливают свое контрнаступление на юге страны.

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Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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