УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Следующие месяцы будут решающими": Украина не будет идти на уступки Путину - Ермак

2 августа 2022, 13:43

Украине необходимо закончить войну до зимы, чтобы она не затянулась, ведь это будет на руку Путину.

Украинский военный, Андрей Ермак
Украине необходимо закончить войну до зимы / Коллаж фото Генштаб ВСУ, ОП

Войну в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, необходимо закончить до зимы. Если этого не произойдет, то тогда боевые действия затянуться, а это выгодно Путину. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью NHK.

Он подчеркнул, что следующие месяцы будут решающими в этой войне.

"Если боевые действия в этой войне продлятся до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет", - сказал Андрей Ермак.

Он заявила, что Украина "никогда не пойдет на уступки в плане нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета". Ермак также добавил, что украинские защитники все больше усиливают свое контрнаступление на юге страны.

Смотрите онлайн новости Херсона

Освобождение Херсона

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

Другие новости:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:06

Гороскоп на август 2022 для Водолеев: кризис, армия и опасность

13:59

Российская актриса призвала писать доносы на тех, кто слушает "запрещенку" в россии

13:52

Битва за Донбасс подходит к концу, Херсон освободим в ближайшие недели - СенцовВидео

13:43

"Следующие месяцы будут решающими": Украина не будет идти на уступки Путину - ЕрмакВидео

13:39

Оккупанты кидали 10 гранат, но украинец выжил: невероятная история боя воина Нацгвардии с русскими

Реклама
13:34

"Не надо искать оправдания извергам": Подоляк разнес слова Трампа по Крыму и НАТОВидео

13:04

Угроза атаки Харькова и переброска сил РФ на юг: в Минобороны заявили о готовности к любым сценариямВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 августа 2022: Ракам – недоброжелатели, Девам – обида, Водолеям – исполнение мечтыВидео

12:56

Оккупанты могут попасть в ловушку на Херсонщине - ЖдановВидео

12:47

Фотограф Зеленской Лейбовиц отреагировала на критику

12:15

Отказывает мозг: Нагиев впервые рассказал о своей болезни

12:06

Зверствуют ровно также: Дуда сравнил русских оккупантов с нацистамиВидео

11:56

В оккупированном Крыму готовятся к возвращению Украины - ГУР

11:46

Употребление жареной еды приближает смерть: как готовить любимые блюда без опаски за свою жизнь

11:40

Гайдай назвал направление на Донбассе, где оккупанты сосредоточили главные силыВидео

11:30

Каждая ракета попадает в цель: даже американцы были удивлены, как ВСУ используют HIMARS - генерал

11:10

Приметы на 3 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не принести в дом болезниВидео

11:05

Бесхребетные и лживые: Алан Бадоев обрушился на артистов-путинистов во главе с Киркоровым

10:46

Путин ударился в безумие: в Кремле и Крыму провели ритуал с жертвоприношением - СМИ

10:41

"Перелом в войне будет в сентябре": астролог назвала период победы Украины и крах для РоссииВидео

Реклама
10:16

В Вашингтоне русский дипломат злобно растоптал подсолнухи, которые туда принесли дети

10:14

"Большие крушения и много жертв": астролог назвала 5 городов Украины, которые ждут большие потериВидео

10:12

Оккупанты из Чувашии устроили бунт: требуют денег за убийства украинцевВидео

10:11

Зачем нужен нижний ящик под духовкой и что в нем категорически запрещено хранить

09:56

Праздники в августе 2022 в Украине: День Независимости, День ВВС, День строителя – как будем отдыхать

09:52

Медведев побредил о воссоздании СССР и намекнул на захват Казахстана, обвинив его в "геноциде русских"

09:41

Доллара по 40 уже не будет: в НБУ рассказали о курсе валют на ближайшие неделиВидео

09:40

Украинские воины уничтожили двух оккупантов-баскетболистов из Бурятии

09:10

За убийство пленных "азовцев" в Еленовке ответственна Россия - ISWВидео

09:06

Цинизм постсоветского человекамнение

09:01

У Жириновского пополнение: в Украине ликвидировали оккупанта из ЛДПР

08:53

Ильин день 2022: традиции, запреты и магия дня

08:37

День ангела Ильи – душевные поздравления и картинки именинникам в Ильин день

08:31

Германия отправляет в Украину самое новое оружие, которого нет даже у германской армии - ШольцВидео

08:31

Гороскоп на сегодня 2 августа 2022: Близнецам – деньги, Львам – везение, Скорпионам – тайные желанияВидео

08:24

Байден подтвердил ликвидацию лидера Аль-Каиды в результате операции ЦРУВидео

08:03

Что будет, если пить кефир на ночь: информация, советы, рекомендацииВидео

07:56

Десятки "двухсотых" и пылающий ЗРК "ТОР": авиация ВСУ сожгла оккупантов на ХерсонщинеВидео

07:36

"Он бандеровец": в Николаевской области оккупанты убили россиянина, его "сдал" односельчанинВидео

07:10

"Путин захватит все": Трамп сделал циничное заявление о войне в Украине

Реклама
06:34

Россия отводит войска на Донбассе и вероятно прекращает наступление на Славянск - ISWВидео

06:30

Гений стратегии Путинмнение

06:03

"Путин будет испепелять их": астролог рассказал, по каким городам Украины РФ нанесет ядерный ударВидео

05:35

Армия Украины зайдет в Крым без всякой дипломатии, нам нужна артиллерия – военный экспертВидео

05:20

Самые вкусные и очень сладкие помидоры на зиму: удивительно простой рецептВидео

05:05

Жара до +38°: синоптик дал экстремальный прогноз и назвал срокиВидео

04:33

"В ямах теплее": лидер Бумбокса Хлывнюк рассказал об опасности на фронте

03:45

Россия будет терроризировать Украину ракетами: экстрасенс назвал даты "прилетов"Видео

03:43

Герцогиня Кембриджская засветила лишнего: Кейт Мидлтон похвасталась ножками в коротких шортах

03:10

Завалит градом и налетит осень: синоптики предупредили об атаке мощного циклона в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять