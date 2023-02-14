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"Слишком смелые": Пригожин выдал бред о том, почему ЧВК "Вагнера" запретили вербовать зэков

14 февраля 2023, 14:53
Путинский приспешник Евгений Пригожин утверждал, что в ЧВК "Вагнера" к зэкам якобы относятся как к полноправным бойцам, а не как к расходному материалу.
Пригожин, потери
Почему ЧВК "Вагнера" запретили вербовать зэков: Пригожин выдал бредовые мысли/ ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Путинский приспешник и главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин решил побахвалиться, когда объяснял, почему его отстранили от вербовки зэков в тюрьмах страны-агрессора. Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер опубликовал текст соответствующего письма Пригожина.

Пригожин без тени смущения пишет, что его отстранили якобы в первую очередь из-за того, что "вагнеровцы" воюют лучше, чем регулярная армия оккупантов.

Чрезмерно высокая эффективность выполнения задач, что ставит в неловкую ситуацию определенное количество уполномоченных лиц, а также дискредитирует работу некоторых подразделений на других участках фронта. Логика: "Слишком смелые и вредные, они не дают отсидеться в кустах", − без устали хвалился Пригожин.

видео дня

Далее, путинский приспешник утверждал, что в ЧВК "Вагнера" к зэкам якобы относятся как к полноправным бойцам, а не пушечному мясу. Ну и, в сухом остатке, Пригожин считает, что российские генералы хотят самим вербовать зэков для войны в Украине и пожинать все лавры.

Проблемы у Евгения Пригожина в РФ

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

До того бывший руководитель военной разведки Украины генерал Маломуж ранее также отмечал, что российский диктатор Владимир Путин понял, что ставка на Кадырова, Пригожина и Суровикина не сработала, ведь они не могли добиться никакого успеха в войне против Украины. Поэтому глава Кремля вновь провел "перестановки" в руководстве наступлением и вместо Суровикина поставил Герасимова.

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