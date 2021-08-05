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Смерть Евгения Марчука: в СБУ назвали причину

5 августа 2021, 10:27
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Президент Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования семье и близким Евгения Марчука.

Названа причина смерти Евгения Марчука
Евгений Марчук / Facebook Е.Марчука

Бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук скончался после обострения, вызванного коронавирусной болезнью.

Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность, сообщили в Службе безопасности Украины.

В пресс-службе сообщили, что роль Евгения Марчука в создании государства трудно переоценить.

"С ним связано и ассоциируется становление СБУ как органа, который защищает национальную безопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким четвертого премьер-министра Украины Евгения Марчука, который скончался на 81-м году жизни.

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"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, сохраняется до сих пор. Его опыт - неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - написал Зеленский на странице в Twitter.

Напомним, о смерти Евгения Марчука сообщила его жена Лариса Ившина. "Черный день... умер ЕК... Остановилось сердце", - написала она.

Марчуку было 80 лет. Он генерал армии Украины:

  • был первым действующим главой Службы безопасности Украины с ноября 1991 по июль 1994-го;
  • с марта 1995-го по май 1996 года Марчук возглавлял Кабинет министров Украины;
  • с 10 ноября 1999 — 25 июня 2003 занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны;
  • с июня 2003-го по сентябрь 2004 года был министром обороны;
  • с ноября 2018 года по май 2019-го Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе.
Владимир Зеленский Евгений Марчук новости Украины
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