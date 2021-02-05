Смертельный пожар в Запорожье: суд избрал меру пресечения подозреваемому

Суд избрал меру пресечения работнику больницы / zap.gp.gov.ua

Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения сотруднику больницы, в которой произошел пожар в реанимационном отделении. Заведующего хозяйственно-обслуживающего персонала отправили под ночной домашний арест, сообщило местное агентство 061 со ссылкой на прокуратуру.

Подозреваемого обязали находиться дома с 21:00 до 7:00. Прокуратура не согласна с этим решением суда, ведь ходатайствовала о взятии под стражу, поэтому будет подавать апелляцию.

Работника запорожской больницы подозревают в нарушении требований пожарной безопасности. По версии правоохранителей, мужчина не остановил работу оборудования, что вызвало пожар, в котором погибли люди.

Пожар в больнице Запорожья – о чем писал Главред: