Смертельный пожар в Запорожье: суд избрал меру пресечения подозреваемому

Подозреваемого обязали находиться дома с 21:00 до 7:00. Прокуратура не согласна с этим решением суда, ведь ходатайствовала о взятии под стражу.
Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения сотруднику больницы, в которой произошел пожар в реанимационном отделении. Заведующего хозяйственно-обслуживающего персонала отправили под ночной домашний арест, сообщило местное агентство 061 со ссылкой на прокуратуру.
Подозреваемого обязали находиться дома с 21:00 до 7:00. Прокуратура не согласна с этим решением суда, ведь ходатайствовала о взятии под стражу, поэтому будет подавать апелляцию.
Работника запорожской больницы подозревают в нарушении требований пожарной безопасности. По версии правоохранителей, мужчина не остановил работу оборудования, что вызвало пожар, в котором погибли люди.
Пожар в больнице Запорожья – о чем писал Главред:
- В инфекционке Запорожья пожар произошел в ночь на 4 февраля – возгорание случилось в одной из палат-боксов реанимационного отделения, в которой лечили больных коронавирусом COVID-19.
- В результате пожара погибли три пациента и анестезиолог.
- После инцидента было открыто производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса – Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
- Уже задержан человек, который в больнице отвечал за пожарную безопасность.
Автор: Екатерина Трохимчук