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Не исключен поджог: в полиции озвучили версии причин пожара в больнице Запорожья

5 февраля 2021, 07:16
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На данный момент назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с ГосЧС установит, что привело к трагедии.

В полиции перечислили возможные причины пожара в больнице Запорожья / facebook.com/UA.National.Police

Полиция отрабатывает несколько версий причин пожара в Запорожской областной инфекционной больнице, который произошел в ночь на 4 февраля. Правоохранители не исключают версию поджога.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

В настоящее время следствие рассматривает несколько версий причины пожара, в частности: нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога.

В полиции добавили, что уже назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с ГосЧС установит причины трагедии.

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Пожар в больнице Запорожья – о чем писал Главред:

  • В инфекционке Запорожья пожар произошел в ночь на 4 февраля – возгорание случилось в одной из палат-боксов реанимационного отделения, в которой лечили больных коронавирусом COVID-19.
  • В результате пожара погибли три пациента и анестезиолог.
  • После инцидента было открыто производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса – Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
  • Уже задержан человек, который в больнице отвечал за пожарную безопасность.

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