Не исключен поджог: в полиции озвучили версии причин пожара в больнице Запорожья

В полиции перечислили возможные причины пожара в больнице Запорожья / facebook.com/UA.National.Police

Полиция отрабатывает несколько версий причин пожара в Запорожской областной инфекционной больнице, который произошел в ночь на 4 февраля. Правоохранители не исключают версию поджога.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

В настоящее время следствие рассматривает несколько версий причины пожара, в частности: нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога.

В полиции добавили, что уже назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с ГосЧС установит причины трагедии.

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