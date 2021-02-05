Не исключен поджог: в полиции озвучили версии причин пожара в больнице Запорожья

На данный момент назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с ГосЧС установит, что привело к трагедии.
Полиция отрабатывает несколько версий причин пожара в Запорожской областной инфекционной больнице, который произошел в ночь на 4 февраля. Правоохранители не исключают версию поджога.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.
В настоящее время следствие рассматривает несколько версий причины пожара, в частности: нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога.
В полиции добавили, что уже назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с ГосЧС установит причины трагедии.
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Пожар в больнице Запорожья – о чем писал Главред:
- В инфекционке Запорожья пожар произошел в ночь на 4 февраля – возгорание случилось в одной из палат-боксов реанимационного отделения, в которой лечили больных коронавирусом COVID-19.
- В результате пожара погибли три пациента и анестезиолог.
- После инцидента было открыто производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса – Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
- Уже задержан человек, который в больнице отвечал за пожарную безопасность.