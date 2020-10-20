Социологи выяснили, поддерживают ли украинцы экономическую зону на Донбассе / УНИАН

Больше всего из числа украинцев одобряют идею запуска свободной экономической зоны на Донбассе поклонники партии Оппозиционная платформа "За Жизнь", а меньше всего – Европейской солидарности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Киевского международного института социологии.

Согласно полученным данным, около половины украинцев (45%) категорически против того, чтобы Донбасс получил статус свободной экономической зоны. Поддерживают предоставление СЭЗ Донбассу чуть более трети (33,5%) опрошенных. Уровень поддержки идеи СЭЗ для этих двух областей растет с запада на восток – с 27% до 46%.

Социологи также выяснили, что больше всего против вышеуказанной идеи Донбассу выступают избиратели партии Евросолидарность, а нравится она адептам ОПЗЖ

Интересно, что 32% респондентов вовсе не смогли ответить на вопрос "Что именно, по вашему мнению, означает СЭЗ?".

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