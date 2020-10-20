Социологи выяснили, поддерживают ли украинцы экономическую зону на Донбассе

Кроме того, выяснилось примерно количество украинцев, которые вообще не понимают значение термина "свободная экономическая зона".
Больше всего из числа украинцев одобряют идею запуска свободной экономической зоны на Донбассе поклонники партии Оппозиционная платформа "За Жизнь", а меньше всего – Европейской солидарности.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Киевского международного института социологии.
Согласно полученным данным, около половины украинцев (45%) категорически против того, чтобы Донбасс получил статус свободной экономической зоны. Поддерживают предоставление СЭЗ Донбассу чуть более трети (33,5%) опрошенных. Уровень поддержки идеи СЭЗ для этих двух областей растет с запада на восток – с 27% до 46%.
Социологи также выяснили, что больше всего против вышеуказанной идеи Донбассу выступают избиратели партии Евросолидарность, а нравится она адептам ОПЗЖ
Интересно, что 32% респондентов вовсе не смогли ответить на вопрос "Что именно, по вашему мнению, означает СЭЗ?".
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Свободная экономическая зона на Донбассе - что было ранее:
- В августе нынешнего года руководитель делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (президент страны в 1991-1994) Леонид Кравчук в ходе встречи с группой украинских переговорщиков выступил с инициативой предоставить Донецкой и Луганской области статус свободных экономических зон.
- В октябре президент Владимир Зеленский включил именно это предложение под №2 в список вопросов, на которые он предлагает ответить украинцам во время Всеукраинского опроса 25 октября.