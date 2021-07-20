"Сорвался с аттракциона и умер": в Одессе трагически погиб юный парень

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В Одессе 17-летний парень утонул на пляже для людей с ограниченными возможностями. Парнишка катался на водном аттракционе, слетел с него и начал тонуть. Об этом сообщает местный портал ИТ-3.

Инцидент случился на пляже в районе 11-й станции Большого фонтана вечером 19 июля. Юноша сорвался с аттракциона и упал в воду.

Когда его вытащили на берег, он уже находился в бездыханном состоянии. Местные работники и спасатели пытались реанимировать пострадавшего до приезда скорой помощи, но спасти его не удалось.

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Напомним, ранее в Одессе на пляже Аркадия труп утопленника пролежал четыре часа. В это время отдыхающие развлекались, как ни в чем не бывало.

"С половины восьмого утра на пляже лежало тело 83-летнего мужчины, забрали его только к полудню. Пока неизвестно, что стало причиной гибели - проблемы со здоровьем, неосторожное поведение или самоубийство", - написали местные СМИ.