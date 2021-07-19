УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Виннице утонула выросшая без матери юная девушка

19 июля 2021, 12:33

Прогулка к реке Южный Буг в компании подруги и парней окончилась для 22-летней полу-сироты Ирины Колот трагически - ее бездыханное тело вытащили из воды.

девушка
В Виннице утонула выросшая без матери юная девушка Ирина Колот / Instagram

В Виннице в водоеме нашли тело девушки. Погибшей оказалась 22-летняя горожанка Ирина Колот. Об этом сообщает портал 20 минут.

16 июля, возле одного из кафе в Виннице спасатели достали из Южного Буга тело неизвестной девушки. На месте тело осмотрел судмедэксперт и не обнаружил признаков насильственной смерти.

Как рассказала Наталья, подруга погибшей, накануне они пошли на прогулку к реке с друзьями — двумя парнями.

"Мать Ирины погибла в ДТП, когда девочке было восемь лет. Ее воспитывал отец. В январе Ирине должно было исполниться 23 года. Она очень позитивный человек была. В последнее время работала посуточно ревизором в "Авроре", — рассказывает девушка.

Как говорит Наталья, Ирина приревновала ее к парню и пошла купаться в одиночестве.

Реклама

"После этого мы уже ее не видели. Ирина так и не вернулась. Мы ее искали до часа ночи и думали, что Ира пошла домой. А сегодня узнали, что ее вчера нашли мертвой", — рассказала девушка.

Сейчас ведется следствие и полиция выясняет обстоятельства смерти Ирины.

Читайте такжеНе доглядел: на Волыни утонул 2-летний мальчик, за которым присматривал отец

Напомним, ранее в Одессе на пляже Аркадия труп утопленника пролежал четыре часа. В это время отдыхающие развлекались, как ни в чем не бывало.

"С половины восьмого утра на пляже лежало тело 83-летнего мужчины, забрали его только к полудню. Пока неизвестно, что стало причиной гибели - проблемы со здоровьем, неосторожное поведение или самоубийство", - написали местные СМИ.

новости Украины новости Винницы
Сейчас вы просматриваете новость «В Виннице утонула выросшая без матери юная девушка». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупкиФинансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупки Самая вкусная закуска: рулетики из огурцовСамая вкусная закуска: рулетики из огурцов День металлурга 2021: когда и как отмечают в Украине, поздравления для родных и коллег.День металлурга 2021: когда и как отмечают в Украине, поздравления для родных и коллег. Байден и Меркель провели встречу в Белом доме: о чем договорились стороны относительно УкраиныБайден и Меркель провели встречу в Белом доме: о чем договорились стороны относительно Украины Туристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортахТуристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах

Последние новости

12:33

В Виннице утонула выросшая без матери юная девушка

12:32

Киев накрыла мощная гроза: на город обрушился ураган, а улицы заливает водой Видео

12:10

Две модные французские стрижки 2021 на короткие волосы, которые не требуют укладки Видео

12:08

Украину атакует мощный грозовой фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды Видео

12:03

Из-за ливней на Херсонщине поля превратились в болота: что будет с ценами на фрукты и овощи

Реклама
11:27

Украинцам пообещали повышение минимальной зарплаты до 7,7 тыс. гривен и назвали сроки

11:25

Агрессивен и опасен: под Кривым Рогом парень убил медбрата психбольницы и сбежал Видео

11:21

"Сделал замечание": в Днепре жестоко зарезали 36-летнего мужчину Видео

10:56

Из Военно-воздушных сил ВСУ массово увольняются летчики-испытатели: за два года – минус 140 человек

10:54

В Москве украинец столкнул бывшую с 15-го этажа и сиганул следом

10:30

В моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стиль Видео

10:19

12 человек в одной легковушке: на Волыни авто влетело в дерево, погиб ребенок и двое взрослых

10:03

Срывал навесы и уничтожал авто: по Харькову ударил масштабный ураган с ливнем Видео

09:48

На Украину обрушатся грозы, шквалы и град: объявлено штормовое предупреждение Видео

09:29

К концу лета штамм коронавируса Дельта в Украине будет доминирующим - Ляшко Видео

09:03

В Киеве возле крупного ТРЦ произошла кровавая поножовщина Видео

08:24

Рекорд COVID-19 в Украине: зафиксирован минимум жертв болезни за сутки с начала года

08:00

Врач объяснил, почему в Украине невозможно комбинировать разные вакцины от COVID-19

07:45

Что станет самым болезненным ударом по России мнение

07:23

Разрушительное наводнение в Германии: большая вода спровоцировала экологическую катастрофу Фото Видео

Реклама
07:10

Большая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по Донбассу Видео

06:39

Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса в Украине Видео

06:30

Украинизация с исключениями: как на практике будет работать языковой закон мнение

05:28

Защита Украины и СП-2 как оружие России: дипломат оценил итоги переговоров Байдена и Меркель Видео

05:03

Гороскоп на 19 июля 2021 для всех знаков Зодиака: путешествия или разрыв отношений

04:22

Новый вирус-убийца: в Китае умер первый человек от болезни обезьян

03:02

Названы пять продуктов для укрепления иммунитета Видео

02:16

"Много снега и морозы": синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

01:37

Путину невыгодно встречаться с Зеленским: у Ермака раскрыли причину

00:51

Миллионы комаров заполонили небо: в России пронесся огромный смерч из кровососущих насекомых Видео

00:19

Что нужно сделать перед выходом из дома: 10 примет на удачу Видео

18 июля, воскресенье
23:29

Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев Видео

22:20

Прострелены голова и спина: в Черкасской области разборки закончились стрельбой, есть раненые Видео

22:10

Скандал в Токио: мужчина прямо на трибунах Олимпийского стадиона изнасиловал работницу Видео

21:33

В Украину несется опасный северный циклон с ураганом Видео

21:31

"Могли взять Донецк": Саакашвили раскрыл разговор с экс-главой ЦРУ в 2014 году

21:11

Климатологи бьют тревогу и прогнозируют вслед за наводнениями в Европе новую опасность Видео

20:49

Названы 6 простых привычек, которые приведут вас к успеху Видео

20:26

В Одесской области проститутки устроили драку из-за клиента-турка Видео

20:10

Ксения Мишина показала, с кем развлекается после расставания с Эллертом

Реклама
19:47

Африканская жара возвращается: названа дата новой волны дикого пекла Видео

19:37

Вспышка COVID-19 и штамм Дельта в Украине: врач оценила сценарий атаки нового коронавируса Видео

19:30

"Пандемия" неизбежно аукнется самой настоящей эпидемией психических расстройств мнение

19:20

К нападению причастны сотрудники СБУ: появились неожиданные детали атаки на пограничников

19:06

"Ищут по всему городу": под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медбрата и сбежал из больницы Видео

18:51

"Украина развернется на Восток": у Ермака пригрозили Западу из-за дружбы с Россией Видео

18:44

Приметы на 19 июля: что нельзя делать в Сысоев день и как уберечься от беды Видео

18:35

Схватил за ногу и уронил на арену: в цирке России медведь дважды напал на артистку Видео

18:11

Медузы жалят и нападают на всех: туристы показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке Видео

17:12

"Водитель года": в Киеве дама за рулем врезалась в ТРЦ и опрокинула будку парковщика на авто Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять