В Виннице утонула выросшая без матери юная девушка Ирина Колот / Instagram

В Виннице в водоеме нашли тело девушки. Погибшей оказалась 22-летняя горожанка Ирина Колот. Об этом сообщает портал 20 минут.

16 июля, возле одного из кафе в Виннице спасатели достали из Южного Буга тело неизвестной девушки. На месте тело осмотрел судмедэксперт и не обнаружил признаков насильственной смерти.

Как рассказала Наталья, подруга погибшей, накануне они пошли на прогулку к реке с друзьями — двумя парнями.

"Мать Ирины погибла в ДТП, когда девочке было восемь лет. Ее воспитывал отец. В январе Ирине должно было исполниться 23 года. Она очень позитивный человек была. В последнее время работала посуточно ревизором в "Авроре", — рассказывает девушка.

Как говорит Наталья, Ирина приревновала ее к парню и пошла купаться в одиночестве.

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"После этого мы уже ее не видели. Ирина так и не вернулась. Мы ее искали до часа ночи и думали, что Ира пошла домой. А сегодня узнали, что ее вчера нашли мертвой", — рассказала девушка.

Сейчас ведется следствие и полиция выясняет обстоятельства смерти Ирины.

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Напомним, ранее в Одессе на пляже Аркадия труп утопленника пролежал четыре часа. В это время отдыхающие развлекались, как ни в чем не бывало.

"С половины восьмого утра на пляже лежало тело 83-летнего мужчины, забрали его только к полудню. Пока неизвестно, что стало причиной гибели - проблемы со здоровьем, неосторожное поведение или самоубийство", - написали местные СМИ.