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Сотрудники посольства США примеряли скандальную форму сборной Украины

10 июня 2021, 21:44

Отдельно опубликовано фото временной поверенной в делах США Кристин Квин, которая также позирует в футболке с картой Украины.

Посольство США оценило новую форму украинских футболистов / Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Сотрудники Посольства США в Украине сфотографировались в новой форме сборной Украины по футболу, которая содержит карту Украины с Крымом и лозунги "Слава Украине!", "Героям слава!". Соответствующее фото в четверг, 10 июня, было опубликовано в блоге посольства в Twitter.

"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно!", - говорится в сообщении посольства.

Кроме группового фото, на котором 17 сотрудников позируют в форме украинской сборной, отдельно опубликовано фото временной поверенной в делах США Кристин Квин, которая также позирует в футболке с картой Украины.

Напомним, 6 июня была презентована новая форма сборной Украины для чемпионата Европы по футболу – Евро-2020. На форме был лозунг "Слава Украине!" – "Героям слава!", а также размещена карта, на которой видно, что захваченный Россией Крым – украинский.

В РФ нажаловались на украинскую форму в УЕФА, утверждали, что использованы политические мотивы. Стоит отметить, что регламентом УЕФА политические высказывания на форме запрещены.

Уже 10 июня УЕФА обязал украинскую команду убрать с формы фразу "Героям слава!", поскольку вместе со словами "Слава Украине!" она имеет явный политический смысл.

Президент Украинской ассоциация футбола Андрей Павелко 10 июня в Facebook написал, что дизайн новой формы нашей сборной был предварительно согласован с УЕФА.

Павелко добавил, что отправился в столицу Италии Рим для переговоров с представителями УЕФА.

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