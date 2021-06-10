"Героям слава!": УЕФА в Сети "атаковали" защитники сборной Украины

Соцсети УЕФА "атаковали" защитники украинской сборной / Андрей Павелко Facebook

Новые посты на странице Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в соцсетях Facebook, Instagram и Twitter "атаковали" защитники сборной Украины – пользователи публиковали слоган "Героям слава", который команду обязали убрать с формы.

Интернет-пользователи в комментариях под постами писали слоганы "Слава Украине!" – "Героям слава!" и добавляли изображение украинского флага, а также размещали сокращенное название нашей страны на английском – ua.

В частности, за украинскую команду в Facebook УЕФА вступился Офицер Вооруженных сил Украины, ветеран антитеррористической операции на Донбассе, волонтер Мирослав Гай.

"Слава Украине", – написал активист под самым свежим постом и получил в ответ более 100 фраз "Героям слава!".

Целый ряд пользователей в Fb на английском написали, что лозунг "Слава Украине!" – "Героям слава!" – это святые слова, поскольку государство защищает цивилизованный мир (от агрессии России – Ред.)

"Слава Украине!" – "Героям слава! Украина защищает Европу и цивилизованный мир! Эти слова – святые слова!" – говорилось в сообщениях.

Как в Instagram УЕФА вступились за сборную Украины по футболу

Как в Twitter УЕФА вступились за сборную Украины по футболу

Читайте такжеОфис президента спорит с УЕФА: "лозунг на форме сборной абсолютно оправданный"Напомним, 6 июня была презентована новая форма сборной Украины на Евро-2020. На форме был лозунг "Слава Украине!" – "Героям слава!", а также размещена карта, на которой видно, что захваченный Россией Крым – украинский.

В РФ нажаловались на украинскую форму в УЕФА, утверждали, что использованы политические мотивы. Стоит отметить, что регламентом УЕФА политические высказывания на форме запрещены.

Уже 10 июня УЕФА обязал украинскую команду убрать с формы фразу "Героям слава!", поскольку вместе со словами "Слава Украине!" она имеет явный политический смысл.

Президент Украинской ассоциация футбола Андрей Павелко 10 июня в Facebook написал, что дизайн новой формы нашей сборной был предварительно согласован с УЕФА.

Павелко добавил, что отправился в столицу Италии Рим для переговоров с представителями УЕФА.

Справка. Евро-2020 начнется 11 июня и продлится до 11 июля. В 2021-м проходит Евро-2020, поскольку в прошлом году чемпионат не прошел из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Первый матч сборной Украины пройдет 13 июня. Украинская команда в Амстердаме сыграет со сборной Нидерландов.