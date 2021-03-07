Советник мэра оскандалился из-за характеристики жителей Херсона

Слова херсонского чиновника не на шутку рассердили горожан, и под его сообщением в соцсети появилась тьма комментариев.
Советник мэра Херсона Юрий Погребной назвал большинство населения города тупыми. Такой вывод он сделал, прочитав комментарии в соцсетях касаемо нового украшения города. Люди просили вместо сомнительной иллюминации починить дороги или убрать мусор, но чиновник своеобразно отреагировал на просьбы горожан.
"Приблизительно, на один позитивный коммент восемь негативных, типа: лучше мусор уберите у меня под забором, дырку в дороге залатайте и т.п. Мой вывод: в городе Херсоне на одного нормального цивилизованного человека восемь "шариковых". Вопрос в том, как увеличить популяцию нормальных", - написал Погребной в воскресенье, 7 марта, на своей странице в социальной сети Facebook.
Отметим, слова херсонского чиновника не на шутку рассердили горожан, и под его сообщением появилась тьма комментариев.
"А может хватит делить горожан на тупых и умных,на шариковых и на Борменталей,на "Своих" и "Чужих". Пора бы умным уже доказать,что они способны перевоспитать "швондеров". От специалиста по управлению конфликтами отличный провокационный пост!", - пишет Михаил Черноморченко.
"Так это же, так некорректно названное вами "большинство Шариковых" вашу команду и выбрало, в надежде, что будут решать эти насущные проблемы. Ну, а насчёт этой инсталляции - красота спасет мир)", - высказался Константин Колмаков.
"Странный вы человек, грубо говоря, обо**али пол Херсона, и хотите в дальнейшем каких-то хороших отзывов", - добавила Анна Пономарева.
Скандал с чиновниками – о чем сообщалось ранее:
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