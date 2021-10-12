Спасатели предупредили украинцев о сильных дождях с туманами: в каких областях ожидать (карта)

Непогода затронет все области. / УНИАН

Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах страны в течение ближайших суток. Так, ночью и утром 13 октября в западных областях туман, видимость составит 200-500 м.

Также в течение суток 13 октября в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значительный дождь. В связи с осадками спасатели объявили I уровень опасности, "желтый", сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, дожди 13 октября ожидаются на всей территории Украины. В Киеве днем также будет дождь, температура днем максимум 14 градусов тепла, ночью – от 3 до 5 градусов.

Укргидрометцентр

Как мы писали ранее, 12 октября, в Украине ожидается переменная облачность, на западе страны пройдут небольшие дожди. Максимальную температуру прогнозируют в Симферополе. Там воздух прогреется до +19 градусов.

В Киеве 12 октября будет прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут + 10-12 градусов тепла.

Погода в Украине в октябре 2021

Погода в Украине во второй декаде октября принесет похолодание. Днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Ночью +3...+5. Возможен снег с дождем. Ноябрь начнется с прохлады, однако о зиме пока говорить рано – в середине месяца температура воздуха прогреется до +14...+15 градусов, рассказала заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.