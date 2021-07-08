Спасатели предупредили украинцев об угрозе подтопления: где разбушуется погода

Спасатели предупредили украинцев об угрозе подтопления / ГСЧС

На востоке Украины в четверг, 8 июля нынешнего года, в несколько раз выросла угроза подтоплений. Об этом говорится в сообщении ГСЧС страны.

В связи с ливнями спасатели предупредили жители людей на реках Луганской, Донецкой и Запорожской областей о том, что будет ожидаемом подъеме уровня воды. К примеру, в течение 8 июля на реках в этих регионах ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,5 метра − с дальнейшим затоплением поймы.

Из-за этого возможен выход воды на поймы рек Деркул, Мокрая Волноваха, Кальчик, Малый Кальчик. Из-за непогоды объявлен "желтый" уровень опасности.

В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, на востоке 8 июля погода будет жаркой, в среднем столбики термометров днем достигнут отметок +28 градусов, местами +30 градусов. В указанных областях осадков не прогнозируют, будет облачно с прояснениями.

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Напомним, ранее в городе Бердянск (Запорожская область) 4 июля нынешнего года прошел мощный ливень. Улицы затопило, ветер повалил десятки деревьев. В городе произошло массовое аварийное отключение электроэнергии. Бердянск, как пишут местные журналисты, "ушел под воду", потому что такие объемы воды не выдержала дренажная система,