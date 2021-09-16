"Спаси и сохрани": в лифте киевской многоэтажки вместо установления связи повесили иконы

До сих пор так и не известно, получили ли люди желаемое / t.me/kievnewslive

В Киеве в доме по ул. Днепровская Набережная, 9-а в лифте вместо установки связи с диспетчером повесили иконы.

"ОСМД решило заказать услуги связи диспетчера с лифтовой кабиной. Но вместо этого, подрядчик установил связь с божьими силами. Мы не знаем есть, все же, связь с оператором, но точно знаем, что за лифтом присматривает Божье око", - сообщили в Telegram-канале "Говорят на Бессарабке".

Лифт в киевской многоэтажке / t.me/kievnewslive

В сети также допустили, что скоро такая "связь" будет во всех лифтах Дарницкого района, поскольку все подрядчики ОСМД обслуживают и все остальные лифты района.

Ранее мы рассказывали, что в одесской многоэтажке 13 сентября упал лифт. Это случилось перед тем, как должны были открыться двери. Инцидент произошел в доме по адресу Крымская, сообщила женщина, которая как раз хотела туда зайти вместе с 2 детьми.

Также сообщалось, что в Святошинском районе Киева на стройке двое мужчин упали в шахту лифта, один из пострадавших умер, а другой – получил серьезные травмы. Ориентировочно, мужчины упали с высоты 7-8 этажа