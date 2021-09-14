В одесской многоэтажке рухнул лифт: мама з двумя детьми чудом остались живы

Женщина с детьми как раз хотели зайти в кабину лифта / фото: открытые источники

В одесской многоэтажке 13 сентября упал лифт. Это случилось перед тем, как должны были открыться двери.

Инцидент произошел в доме по адресу Крымская, сообщила женщина, которая как раз хотела туда зайти вместе с 2 детьми.

Читайте такжеЛюдей спасали из лифта: в Киеве вспыхнул мощный пожар в бизнес-центре"Находясь на первом этаже вызвала лифт, была с двумя детьми, грудным ребёнком, коляской! Лифт подъехал, и не открыв двери рухнул! Звук такой как будто бетонная плита рухнула! Благодарна Богу, что не зашла и не поехала на 8 этаж! И там бы он оборвался", — рассказала о пережитом женщина.

Также она отметила, в предприятии "Одеслифт" после ее жалобы сказали, что не обслуживают лифт этого дома.

Ранее мы рассказывали о несчастном случае, который произошел с украинцами в Польше - в городе Лодзь из-за обрыва лифта двое наших соотечественников упали с 15-го этажа.

Также сообщалось, что в Святошинском районе Киева на стройке двое мужчин упали в шахту лифта, один из пострадавших умер, а другой – получил серьезные травмы. Ориентировочно, мужчины упали с высоты 7-8 этажа