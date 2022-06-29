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Спецназ РФ в украинской форме "что-то учудит": зачем Путин втягивает Лукашенко в войну - Золотарев

29 июня 2022, 19:55

Путин с помощью Беларуси хочет перекрыть канал поставки западного оружия и захватить Ровенскую АЭС.

Путин, Лукашенко, Золотарев
Путин всячески пытается втянуть Лукашенко в войну / УНИАН, Reuters

Президент РФ Владимир Путин будет делать все, чтобы втянуть Александра Лукашенко в войну против Украины. Он даже может устроить провокации, которые не оставят Лукашенко выбора. Об этом интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Он не исключил, что российский спецназ может переодеться в украинскую военную форму и "учудить что-то на территории Беларуси". Таким образом Путин может надавить на Лукашенко и тот примет решение не в пользу Украины.

Загородний убежден, что Беларусь не хочет влазить в войну. Это им не выгодно, как и для Украины. Ввязывание Беларуси в войну приведет к распылению украинских войск.

"У белорусской армии не только численность хромает. Проблемой является еще и местность, где в случае чего ей придется вести наступление. Местность, мягко говоря, не лучшая для наступления. Полесье - это не Донбасс, там немного другой рельеф и ландшафт местности. Там большая лесистость, в отличие от Донбасса, много "зеленки". В такой местности выстроить линию фронта с эшелонированной ПВО будет довольно сложно", - сказал Андрей Золотарев.

Риск вступления Беларуси в войну остается очень высоким, так как в этом заинтересована Россия.

РФ хочет с помощью Беларуси ударить по каналам поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ с Запада. Кроме того, у Путина могут поставить себе цель - захватить Ровенскую АЭС, которая находится недалеко от украино-белорусской границы. Это создаст серьезную угрозу украинской энергосистеме, тем более, накануне отопительного сезона.

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Ранее президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси, заявив, что их страну втягивают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Но именно от граждан страны сейчас зависит очень многое, считает президент Зеленский.

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