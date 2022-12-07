Среди белорусских военных растет недовольство из-за попыток втянуть их в войну - Генштаб

На Волынском и Полесском оперативных направлениях обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника нет.

В Беларуси растет недовольство среди военных из-за попыток втянуть их в войну / https://t.me/modmilby и ua.depositphotos.com

Белорусский диктатор Александр Лукашенко продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины. На полигонах Беларуси идет подготовка вражеских подразделений.

Как говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, растет недовольство деятельностью военно-политического руководства Беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны, из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной.

Отмечается также, что на Волынском и Полесском оперативных направлениях на сегодняшний день обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что вступление Беларуси в войну против Украины крайне маловероятно. Режим Александра Лукашенко продолжает выставлять информационные условия для противодействия российскому давлению по поводу участия в боевых действиях.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты могут повторить попытку атаковать Киев. Новое наступление российской армии на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году.

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