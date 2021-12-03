Стоимость проезда в Киеве поднимут: Кличко рассказал, кто будет платить 12 грн, а кто - 20

Стоимость проезда в транспорте Киева вырастет / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что проезд в общественном транспорте для жителей Киева может подорожать до 12 гривен, а для приезжих – до 20 гривен. Окончательная стоимость проезда будет установлена после обсуждений.

Для того, чтобы ездить в транспорте по 12 гривен за одну поездку, нужно будет воспользоваться карточкой киевлянина.

"20 гривен для киевлян не будет. Для них рассматривается цена – 12 грн, если покупать по карточке киевлянина. Для жителей области цена составит 14 грн, если покупать проездной", – пояснил Кличко в эфире телеканала Киев в четверг, 2 декабря.

Для приезжих рассматривается цена в 20 грн за одну поездку. При этом льготы на бесплатный проезд для определенных категорий населения планируют сохранить.

Мэр столицы заверил, что до конца отопительного сезона повышать стоимость проезда не будут.

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Кличко добавил, что решение будет приниматься уже после презентаций и обсуждений.

Как сообщал Главред, ранее замглавы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник заявил, что после подорожания проезда одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 гривен в случае приобретения разового билета. При оплате Картой киевлянина стоимость поездки будет составлять 12 гривен. Для владельцев Kyiv Smart Card стоимость будет составлять от 15 до 20 гривен в зависимости от количества купленных поездок.

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