Столб дыма над Черным морем: пожар на "вышке Бойко" зафиксировал спутник

ВСУ ударили ракетами по захваченной РФ вышке / УНИАН

В результате точного ракетного удара Вооруженных сил Украины пожар возник на буровой платформе в Черном море, захваченной ранее РФ.

При этом в Сети уже публикуют фотографии, на которых зафиксирован момент пожара на сооружениях в Черном море.

Ранее уже появлялись кадры с пожаром на "вышке Бойко", который можно было увидеть с помощью фильтра NASA Worldview, который используют для обнаружения лесных пожаров на спутниковых снимках.

Обратим внимание, что горящая буровая платформа также видна на спутниковых снимках от 21 июня.

/ @COUPSURE

При этом на них запечатлен густой шлейф дыма, идущий в Черном море.

/ @bradyafr

Напомним, ВСУ 20 июня нанесли ракетный удар по двум буровым установкам в Черном море – "вышкам Бойко". Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле "вышек Бойко". Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", - сказал политик.

Самопровозглашенные "власти" Крыма в лице Сергея Аксенова также заявили, что ВСУ нанесли удар ракетами по "вышкам Бойко".

Что известно о "вышках Бойко"

РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

20 июня по буровым установкам были нанесены ракетные удары.

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