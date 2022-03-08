Супруги выгнали вооруженных военных РФ со своего двора на Николаевщине / скриншот с видео

В Вознесенске Николаевской области пара без оружия прогнала оккупантов со своего двора.

Инцидент произошел в Николаевской области. На кадрах слышно, как трое российских военных с оружием в руках ворвались во двор мирных жителей.

Оккупанты пришли во двор к людям и начали кричать: "Мужчина, выходим с поднятыми руками".

К ним без оружия вышли мужчина и женщина. Они стали говорить с врагом. В частности, женщина начала кричать:"Вы кто такие?", "Вы откуда пришли?".

Дальше слышно, как люди общаются с оккупантом, хотя слова диалога понять тяжело.

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В итоге оккупанты вышли со двора, а женщина еще и выталкивала их в спину и закрыла за ними калитку.

Напомним, в Сумской области местные жители встретили колонну оккупационных российских войск "коктейлями Молотова". "Горячий прием" путинским войскам устроили жители поселка городского типа Недгрилайлов.

Также мы писали, что жители Ични в Черниговской области без оружия не пропустили российских оккупантов.

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