Сын порезал ножом спящих родителей в Тернопольской области, они в очень тяжелом состоянии / УНИАН

Трагический случай произошел в Тернопольской области – там в селе Белокриница Кременецкого района 22-летний сын попытался убить отца и мать. Он ворвался в комнату к спящим отцу и матери посреди ночи и порезал их ножом. В результате нападения мужчину и женщину в тяжелом состоянии срочно госпитализировали.

По данным местных правоохранителей, трагедия произошла 29 мая в 2:00 ночи. В спальню 53-летнего отца и 50-летней матери ворвался их 22-летний сын с ножом и начал наносить им удары. Их состояние оценивается, как очень тяжелое.

Правоохранители задержали нападавшего и изъяли два ножа, которыми он ранил родителей.

Мужчине инкриминируют ч.3 ст.15, ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины — покушение на убийство двух человек. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщил в комментарии ZAXID.NET начальник кременецкой полиции Сергей Крета, подозреваемого направили на психиатрическую экспертизу, поскольку раньше у него случались проявления психических расстройств, которые, однако, не сопровождались агрессией. Экспертиза должна установить, употреблял подозреваемый алкоголь или наркотики в момент покушения, или убедиться в том, что причиной такого его поведения стало психическое заболевание. После этого станет известно, какую меру пресечения ему будут выбирать.

Читайте такжеПрыгнул с моста в Киеве: в больнице скончался 15-летний сын умерших от коронавируса супруговРанее в Киеве 16-летний парень в ходе семейной ссоры зарезал родителей и младшего брата, и после этого еще несколько дней жил в квартире с трупами. Подростка задержали – при себе он имел нож.