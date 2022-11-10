Тело Стремоусова "пропало" с места ДТП: появились странные подробности о гибели гауляйтера

Стремоусов погиб / t.me/oleksiihoncharenko, скриншот

Вчера, 9 ноября, российские пропагандисты заявили о гибели гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова.

В сети заметили много странных моментов. Сообщается, что тело Стремоусова якобы "пропало" с места аварии уже спустя 15 минут после инцидента. Как и второе транспортное средство.

Об увиденном на месте ДТП рассказали военкоры РИА Новости Александр Харченко и Сергей Шилов.

Военкоры заявили, что проезжали место, якобы разбился Стремоусов, примерно в 15:40 в среду, 9 ноября. Примерно за 20 минут до первой новости о гибели коллаборанта.

Военкоры РИА Новости / сриншот

"Как нам кажется, прошло с места аварии где-то минут 10-15, потому что люди доставали из машины рюкзаки. Там были такие военные рюкзаки системы molle. То есть видно, что это произошло совсем недавно, буквально перед нами", – заявили военкоры.

При этом, тела Стремоусова или других жертв они не увидели.

Позже в сети были опубликованы фото, на которых рядом с открытой водительской дверью видно размытое пятно (вероятно, скрывающее тело).

"Цвет неба и включенные уличные фонари дают основания предположить, что эти кадры были сняты перед закатом (по московскому времени это 17:24)", - пишет Обозреватель.

На этих снимках рядом с машиной стоит скорая. Но если Стремоусова увезли сразу, то не совсем понятно, что делали медики на трассе спустя несколько часов после ДТП.

Например, так называемый министр здравоохранения оккупированной Херсонской области Вадим Ильмиев сообщил о трассе Херсон – Армянск. Военные блогеры писали о ДТП под Геническом.

Пропагандисты объяснили, что были на трассе, где погиб коллаборант, дважды – когда ехали снимать переправы на Херсонщине и на обратном пути.

Что известно о Стремоусове

После захвата Херсона Стремоусова назначили в "Комитет спасения Херсона", а позже заместителем председателя "Военно-гражданской админитрсации Херсонской области".

После проведения фейкового референдума агент ФСБ начал называть себя вице-губернатором Херсонщины.

Как пишет Антон Геращенко, убить Стремоусова могли свои, заметая следы и ликвидировав одного из плохо управляемых пропагандистов, которого давно уже понесло.

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