Тьма для оккупантов была "адской": мэр Мелитополя рассказал об удачной "отработке" ВСУ по врагу

Мэр Мелитополя рассказал об удачной "отработке" ВСУ по врагу / Фото УНИАН

Украинская армия продолжает точечно бить по складам боеприпасов российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Вчера с 22:30 в течение 2 часов – до 10 громких взрывов в западной части Мелитополя. Четко сейчас не можем назвать места, где были взрывы", – сказал он.

Федоров отметил, что среди захватчиков есть раненые и убитые.

Кроме того, по данным чиновников, 9 августа в Мелитополе произошли очередные взрывы. Местные жители сообщали, что дым был четко виден в районе военной базы оккупантов. Ее ВСУ атакуют уже в четвертый раз.

"Уже точно видно, что ВСУ собираются увольнять Мелитополь вместе со всеми его жителями, которые сопротивляются, находясь в оккупации уже шестой месяц", – подытожил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 7 августа Вооруженные силы Украины на Юге уничтожили российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки россиян.

В пятницу, 5 августа, украинская боевая авиация нанесла самый массированный за всю войну удар по российским оккупантам в Херсонской области. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, если такие авианалеты продлятся еще несколько дней, то российским войскам там будет "очень плохо".

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