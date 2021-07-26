Toп-10 стран, в которые украинцы едут чаще всего, включает и Россию: инфографика

Вопреки распространению новых штаммов COVID-19 и карантинных ограничений украинские туристы продолжают активно путешествовать.
Несмотря на распространение новых штаммов COVID-19 и карантинные ограничения, туристы продолжают активно путешествовать. Украинцы теперь чаще ездят в ряд стран, а также увеличивается и число прибытия к нам иностранцев.
Госпогранслужба Украины представила Топ-10 самых популярных стран среди украинцев, а также десятку стран, граждане которых наиболее активно посещали нашу страну в этот же период. Данные касаются первого полугодия этого года, говорится на сайте ведомства.
Самые популярные направления среди украинцев
- Польша (1 984 110)
- Турция (774 543)
- Египет (705 117)
- Венгрия (671 429)
- Россия (371 972)
- Румыния (293 880)
- Беларусь (114 511)
- Словакия (112 367)
- Молдова (106 905)
- Объединенные Арабские Эмираты (84 778).
Касательно иностранных граждан, которые посещали Украину в первом полугодии, то наибольший прирост показала Турция. Из этой страны на территорию нашего государства въехало на 29% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.
В десятку граждан стран, которые направлялись в Украине в течение последних шести месяцев также вошли – Молдова, Россия, Румыния, Беларусь, Турция, Польша, Венгрия, Германия, США и Израиль.
Напомним, 15 июля Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам ЕС рекомендовали снять ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса.
Для украинцев открыли границы Латвия, Нидерланды, Словакия, Финляндия Германия, Бельгия, Дания и другие. Каждое правительство ставит свои требования.