Toп-10 стран, в которые украинцы едут чаще всего, включает и Россию: инфографика

Украинцы чаще всего путешествуют в Польшу и Турцию / Reuters

Несмотря на распространение новых штаммов COVID-19 и карантинные ограничения, туристы продолжают активно путешествовать. Украинцы теперь чаще ездят в ряд стран, а также увеличивается и число прибытия к нам иностранцев.

Госпогранслужба Украины представила Топ-10 самых популярных стран среди украинцев, а также десятку стран, граждане которых наиболее активно посещали нашу страну в этот же период. Данные касаются первого полугодия этого года, говорится на сайте ведомства.

Самые популярные направления среди украинцев

Польша (1 984 110)

Турция (774 543)

Египет (705 117)

Венгрия (671 429)

Россия (371 972)

Румыния (293 880)

Беларусь (114 511)

Словакия (112 367)

Молдова (106 905)

Объединенные Арабские Эмираты (84 778).

10 стран, в которые украинцы едут чаще всего / ГПСУ

Касательно иностранных граждан, которые посещали Украину в первом полугодии, то наибольший прирост показала Турция. Из этой страны на территорию нашего государства въехало на 29% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

В десятку граждан стран, которые направлялись в Украине в течение последних шести месяцев также вошли – Молдова, Россия, Румыния, Беларусь, Турция, Польша, Венгрия, Германия, США и Израиль.

10 стран, граждане которых чаще всего направляются в Украину / ГПСУ

Напомним, 15 июля Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам ЕС рекомендовали снять ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса.

Для украинцев открыли границы Латвия, Нидерланды, Словакия, Финляндия Германия, Бельгия, Дания и другие. Каждое правительство ставит свои требования.