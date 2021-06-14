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Украина вошла в зеленую зону по критериям Евросоюза

14 июня 2021, 19:03
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Показатели заболеваемости COVID-19 достигли самых низких значений за последний год.

Украина,граница
Правила для пересечения границы Украина-ЕС / УНИАН

По нынешним показателям заболеваемости коронавирусом Украина уже попадает в зеленую зону по критериям Евросоюза.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что за воскресенье в Украине сообщили о 420 новых больных COVID-19, что является самым низким показателем за последний год.

"Все области Украины находятся в зеленой зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в зеленую зону. Есть показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения", - цитирует премьера пресс-служба Офиса президента.

По обновленным рекомендациям Совета ЕС, критерии зеленой зоны - это показатель заболеваемости за последние 14 дней меньше 50 на 100 000 населения и при этом процент положительных тестов среди всех сделанных меньше 4%, или показатель заболеваемости меньше 75 и процент позитивности менее 1%.

Премьер не уточнил, каким является процент позитивности тестов в Украине за последние 14 дней.

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Открытие границ для украинцев - о чем ранее сообщал Главред:

Европейский Союз 26 февраля принял решение о том, что в связи со сложной ситуацией в Европе, связанной с эпидемией COVID-19, границы для туристических и нецелевых поездок в странах ЕС открывать пока не будут.

Лидеры стран ЕС договорились о создании системы так называемых COVID-паспортов. Это документы, подтверждающие вакцинацию лиц, которые отправляются на территорию европейских государств. Брюссель планирует ввести такие сертификаты уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.

Уже летом 2021 года Евросоюз может открыть въезд для туристов, которые получили прививку от коронавируса вакцинами, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

коронавирус Денис Шмыгаль коронавирус в Украине
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