Украина вошла в зеленую зону по критериям Евросоюза

Правила для пересечения границы Украина-ЕС / УНИАН

По нынешним показателям заболеваемости коронавирусом Украина уже попадает в зеленую зону по критериям Евросоюза.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что за воскресенье в Украине сообщили о 420 новых больных COVID-19, что является самым низким показателем за последний год.

"Все области Украины находятся в зеленой зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в зеленую зону. Есть показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения", - цитирует премьера пресс-служба Офиса президента.

По обновленным рекомендациям Совета ЕС, критерии зеленой зоны - это показатель заболеваемости за последние 14 дней меньше 50 на 100 000 населения и при этом процент положительных тестов среди всех сделанных меньше 4%, или показатель заболеваемости меньше 75 и процент позитивности менее 1%.

Премьер не уточнил, каким является процент позитивности тестов в Украине за последние 14 дней.

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Открытие границ для украинцев - о чем ранее сообщал Главред:

Европейский Союз 26 февраля принял решение о том, что в связи со сложной ситуацией в Европе, связанной с эпидемией COVID-19, границы для туристических и нецелевых поездок в странах ЕС открывать пока не будут.

Лидеры стран ЕС договорились о создании системы так называемых COVID-паспортов. Это документы, подтверждающие вакцинацию лиц, которые отправляются на территорию европейских государств. Брюссель планирует ввести такие сертификаты уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.

Уже летом 2021 года Евросоюз может открыть въезд для туристов, которые получили прививку от коронавируса вакцинами, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).