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Трем соратникам Медведчука объявили подозрения в госизмене

26 марта 2021, 10:59
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По данным СМИ, речь идет об  Александре Синявском, Иване Комелове и Александре Слюсаренко.

Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения Украинский выбор, лидером которого является нардеп Виктор Медведчук.

Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Издание РБК-Украина со ссылкой на источники сообщает, что речь идет об Александре Синявском, Иване Комелове и Александре Слюсаренко.

Им инкриминируют государственную измену и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По данным следствия, представители этого движения способствовали оккупации Крыма.

Сообщается, что двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования Самооборона Севастополя. Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НВФ, другой - был руководителем подразделения Славянский щит.

По данным следствия, они принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории полуострова.

"В том числе, в качестве наблюдателей на "участках" в составе незаконных избирательных комиссий, а также подозреваемые обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение "референдума" в городе Севастополь", - говорится в сообщении.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что один из руководителей участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Российской Федерацией.

"Это подтверждается заключением судебно-лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз", - отметили в ОГУ.

Также подозреваемые были награждены представителями РФ медалями "За возвращение Крыма".

К слову, Комелов возглавлял севастопольскую ячейку организации Украинский выбор. Синявский также был активистом этой ячейки.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Обвинение в госизмене Николая Азарова - о чем писал Главред:

  • 24 марта стало известно, что бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о Харьковских соглашениях. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.
  • Ему инкриминируют действия во вред суверенитету Украины по предварительному сговору с тогдашним президентом Виктором Януковичем.
  • По данным следствия, 20 апреля 2010 года он на территории России согласился на навязанные президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.
  • Следствие полагает, что в результате подписания и ратификации Харьковских соглашений были искусственно созданы предпосылки для наращивания войск РФ в Крыму, вторжения российской армии и оккупации полуострова.
  • Тем временем адвокат бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Евгений Пелихос заявил, что его подзащитный не получал подозрения в госизмене, как об этом 24 марта сообщили Госбюро расследований и Офис генпрокурора.
  • Сам Азаров также заявил, что подозрение в госизмене ему не вручали. По его словам, показаний по делу он давать не собирается и на допросы не явится. По мнению политика, сторона обвинения заведомо сфальсифицировала дело.

Виктор Медведчук Украинский выбор новости Украины Офис генпрокурора
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