Три танка и пять боевых машин: как украинские десантники испепеляют врага на фронте

Наши защитники показали эффектное видео уничтожения российской техники.
Вооруженные Силы Украины каждый день защищают нашу землю от российских захватчиков. Прошедшие сутки не стали исключением.
Так, за 20 мая противотанковые подразделения ДШВ ВСУ уничтожили 8 единиц российской бронетехники, сообщили на Facebook-страничке Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"За минувшие сутки, противотанковыми подразделениями 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ уничтожены три танка, три боевых машины пехоты и две боевые машины десанта. Продолжаем вести боевые действия и уничтожать захватчиков нашей родной земли!", - говорится в сообщении.
Также было опубликовано видео работы военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ по вражеским целям.
Ранее российские оккупанты совершили одну атаку и потеряли до 80 человек личного состава, танк, артиллерийскую систему и беспилотный летательный аппарат в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток в пятницу.
Также сообщалось о том, что активизировались наступательные и штурмовые действия российских оккупантов на Донбассе.
Отмечается, что украинские защитники за сутки сумели отразить вражеское наступление сразу на нескольких направлениях.
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