Три танка и пять боевых машин: как украинские десантники испепеляют врага на фронте

Как украинские десантники испепеляют врага / скриншот

Вооруженные Силы Украины каждый день защищают нашу землю от российских захватчиков. Прошедшие сутки не стали исключением.

Так, за 20 мая противотанковые подразделения ДШВ ВСУ уничтожили 8 единиц российской бронетехники, сообщили на Facebook-страничке Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"За минувшие сутки, противотанковыми подразделениями 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ уничтожены три танка, три боевых машины пехоты и две боевые машины десанта. Продолжаем вести боевые действия и уничтожать захватчиков нашей родной земли!", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео работы военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ по вражеским целям.

Ранее российские оккупанты совершили одну атаку и потеряли до 80 человек личного состава, танк, артиллерийскую систему и беспилотный летательный аппарат в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток в пятницу.

Также сообщалось о том, что активизировались наступательные и штурмовые действия российских оккупантов на Донбассе.

Отмечается, что украинские защитники за сутки сумели отразить вражеское наступление сразу на нескольких направлениях.

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