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Тука рассказал, изменилась ли у России стратегия войны после 24 февраля

9 июля 2022, 20:02

По словам бывшего чиновника, стратегия России по отношению Украины на данный момент совершенно не изменилась.

Георгий Тука
Георгий Тука высказался о стратегии России в Украине / Главред

Стратегия России после начала полномасштабного вторжения не изменилась - это уничтожение украинцев как этноса, как нации, Украины как независимого государства, создание на территории Украины протектората РФ. Об этом Главреду рассказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Можно дискутировать о формах воплощения того или иного направления этой стратегии - будет ли это Таврическая губерния, или это будет что - то вроде квазигосударства, как это сделано в Беларуси - но стратегическая цель остается неизменной", - отметил Георгий Тука.

Но, вместе с тем, на севере Украины наблюдаются активные боевые действия, или прослеживаются провокации Беларуси.

"Наше военное руководство этого не скрывает, время от времени активные действия, наблюдаемые то ли на севере (например, на Сумщине с территории самой РФ), то ли провокационные действия Беларуси просто заставляют наше командование ВСУ держать определенные подразделения наших защитников вдоль северной границы для того, чтобы в случае вторжения иметь возможность предоставить соответствующую реакцию очередным попыткам оккупантов", - сообщил бывший чиновник.

По словам Георгия Туки, такими провокациями россияне "заставляют часть вооруженных сил держать на северном резерве, не давая нашему руководству в полном масштабе использовать эти подразделения для боевых действий на Востоке. Поэтому это довольно коварная, но академическая тактика ведения войны - ничего неожиданного и разумного в таких действиях не существует и это все абсолютно логично".

Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может пойти на реализацию сценария, связанного с применением тактического ядерного оружия. Украинские гарант считает, что мировые политики уже готовятся к такому возможному варианту развития событий. Угрозы Москвы задействовать ядерное оружие могут привести к появлению новых ядерных держав.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что главу Кремля Владимира Путина отстранит от власти "сама жизнь", тогда как Россию в недалеком будущем ожидает распад государства. По мнению чиновника, Москву нужно разоружить, и лишить, в том числе, ядерного оружия.

17 июня президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия якобы не угрожает ядерным оружием. Однако государство-агрессор может применить такое вооружение, если, дескать, увидит угрозу своему суверенитету.

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