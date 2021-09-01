Тяга к знаниям: бежавшую на занятия 17-летнюю студентку в центре Киева сбила машина

Бежавшую на занятия 17-летнюю студентку в центре Киева сбила машина / Dtp.kiev.ua

В Киеве в среду, 1 сентября, на бульваре Тараса Шевченко, 14 автомобиль Hyundai Tucson сбил несовершеннолетнюю девушку. 17-летняя студентка спешила на занятия в институт, сообщает Telegram-канал Dtp.kiev.ua.

В результате автомобильной аварии пешеход получила серьезные травмы. Как сообщает Обозреватель со ссылкой на собственные источники, 17-летнюю киевлянку госпитализировали в Охматдет.

"Предварительно было установлено, что девушка перебегал дорогу в запрещенном месте. В какой-то момент, она выбежала перед автомобилем Hyundai, водитель которого не успел отреагировать и сбил подростка", – рассказали они.

Также сообщается, что в результате происшествия была заблокирована полоса общественного транспорта, из-за чего на этом участке дороги образовалась пробка.

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Напомним, ранее на Киевщине близ города Борисполь произошла смертельная автомобильная авария.

33-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen Golf, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. На момент ДТП в машине находилось 16 человек – девять из них сидели в багажнике. Семеро из них – дети.

В результате ДТП машина перевернулась на крышу. Два человека погибли на месте – один взрослый и один ребенок (девочка 7 лет).