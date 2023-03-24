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"Тянет, щемит, жжет": у женщины на Донетчине навсегда в шее застрял осколок снаряда врагов

24 марта 2023, 09:13
Женщину спасло то, пишут журналисты, что она, медик по образованию, заранее качественно обучила семью всем нужным основам медицинской помощи.
Корнева, рентген
Оксане Корневой до конца жизни придется терпеть осколок снаряда в шее / коллаж фото ТСН и скриншот из видео

У фельдшера Оксаны Корневой из города Северск, что на Донетчине, в результате обстрела русскими оккупантами в теле навсегда остался осколок снаряда. Историю женщины рассказывает портал ТСН.

Как рассказывает семья Корневых, после очередного артиллерийского обстрела русскими оккупантами города, они перебрались в частный сектор – в пригород, где жил отец Оксаны. Но 6 мая в 04.00 на дом упала кассетная бомба.

"Я почувствовала, что у меня что-то очень горячее в области декольте, а потом слышу, что пульсирует в шее кровь. И я так тихо говорю мужу, что ранена. И чувствую, что я уже не могу нормально на ногах стоять", – вспоминает теперь Оксана.

видео дня

Женщину спасло то, что она, медик по образованию, заранее качественно обучила семью всем нужным основам медицинской помощи.

"Только что я увидела, что мама ранена, я схватила телефон и побежала звонить ее коллеге-фельдшеру, чтобы она приехала и помогла – схватила быстро фонарик, пока папа брал медикаменты. Вижу, мама сидит уже без сознания. Папа поднял нашатырь, она стала приходить в себя, и папа начал обрабатывать ей рану", – рассказывает дочь женщины Аня.

Корнева

"В данном случае, если, конечно, у вас есть какая-нибудь аптечка, а в ней стерильные салфетки или специальные гемостатические, которые могут хоть минимально остановить кровотечение, необходимо максимально прикрыть ими участок ранения, но не надо слишком сильно на этот участок давить, потому что тогда мы получим внутреннее кровотечение", – говорит, комментируя эту историю, нейрохирург Эмиль Аскеров.

Результаты рентгеновского исследования Оксаны шокировали врачей − в шейном позвонке рядом с сонной артерией застрял осколок вражеского снаряда.

"Это не шар, который круглый и его можно вытащить назад. Это острый осколок. Его размер – 11 на 7 миллиметров, это очень большой кусок. И его оттуда получить невозможно", – говорит женщина.

Консилиум нейрохирургов вынес вердикт – Оксане придется жить с осколком в шее.

"Боль чувствуется почти постоянно. Болит от места, где он вошел, и через всю шею. Дискомфортно, тянет, щемит, жжет. Трудно разговаривать. Это уже я сейчас не стыжусь, а раньше было неловко, потому что меня правая сторона нижней челюсти не слушалась, потому что поражен был лицевой нерв. Проглатывать тяжело, нельзя быстро поесть.[…] Несмотря на то, что болит, что тяжело, я стараюсь этого никому не показывать и не делать из себя жертву. Надо жить дальше, жизнь продолжается", − подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в минувшем году под Попасной 15-летняя Лиза Чернышенко с простреленными ногами вела машину, в который были раненые люди.

"Лежали мины в шахматном порядке, там проехать никак, но я как-то проехала, а потом еще был труп женщины, столб, я проехала и нас обстреляли", — рассказывает девочка. В конце концов девочка оказалась в безопасности ‒ ее эвакуировали во Львов. Тамошние медики удивлялись, как с такими ранениями ног она вообще могла вести авто.

Позднее сообщалось о том, что бойцы украинской армии осуществили крайне эффектную операцию и закинули при помощи беспилотника гранату прямо в открытый люк бронетехники оккупантов.

Украинские войны показали недюжинную солдатскую смекалку и соорудили бомбы-приманки для рыбы (которые были приобретены на AliExpress).

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