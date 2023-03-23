"Описать словами это невозможно": невероятная история сапера ВСУ, потерявшего зрения от взрыва

Летом прошлого года боец ВСУ, сапер Владислав Ещенко в процессе разминирования подорвался на противопехотной мине.

Влад Ещенко / коллаж фото Константина и Влады Либеровой

Боец ВСУ, сапер Владислав Ещенко, после взрыва противопехотной мины потерял зрение, но чудом остался жив. И теперь он стал героем проекта известных фотографов и волонтеров Константина и Влада Либеров.

Летом прошлого года Владислав в процессе разминирования подорвался на противопехотной мине. Чудом остался жив, но врачи были вынуждены удалить ему оба глаза.

"Знакомство с Владом — одно из тех, которое может изменить твою жизнь. Ибо, зная его историю, ты готов к чему угодно, а встречаешь перед собой улыбающегося, оптимистического парня, имеющего конкретно цель, вернуть зрение, и уже через несколько минут общения ты не сомневаешься: этот человек своего добьется, как нереально бы это ни было", — написали Либеровы.

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Владиславу постоянно помогает его невеста и возлюбленная Валерия, которая с первых дней его поддерживает во всем.

"Сегодня они узнают все возможные экспериментальные способы восстановления зрения. Это буквально будущее, как с компьютерной игры: к головному мозгу благодаря электронике подсоединятся камеры, передающие информацию в мозг. Это что-то совсем другое, описать словами это невозможно, но мы с Владом предположили, что картинка может быть пиксельной, как в Doom. Так или иначе, это только начало, которое позволит парню хотя бы самостоятельно ориентироваться в пространстве", — подытожили Либеровы.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в минувшем году под Попасной 15-летняя Лиза Чернышенко с простреленными ногами вела машину, в который были раненые люди.

"Лежали мины в шахматном порядке, там проехать никак, но я как-то проехала, а потом еще был труп женщины, столб, я проехала и нас обстреляли", — рассказывает девочка. В конце концов девочка оказалась в безопасности ‒ ее эвакуировали во Львов. Тамошние медики удивлялись, как с такими ранениями ног она вообще могла вести авто.

Позднее сообщалось о том, что бойцы украинской армии осуществили крайне эффектную операцию и закинули при помощи беспилотника гранату прямо в открытый люк бронетехники оккупантов.

Украинские войны показали недюжинную солдатскую смекалку и соорудили бомбы-приманки для рыбы (которые были приобретены на AliExpress).

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