У Кузьминова в Испании был "план защиты": в ОП прокомментировали гибель пилота РФ

Михаил Подоляк призвал Мадрид провести расследование обстоятельств гибели Максима Кузьминова в Испании.

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Михаил Подоляк прокомментировал гибель Максима Кузьминова / Коллаж: Главред, Фото: Фейсбук М.Подоляка, скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал обстоятельства гибели в Испании российского летчика Максима Кузьминова, который перешел на сторону Украины вместе с российским военным вертолетом.

По его словам, российский пилот в Испании пользовался "планом защиты", а его соблюдение гарантировало ему безопасность. Об этом представитель ОП сообщил в комментарии изданию El Mundo.

Вместе с тем он призвал Мадрид провести расследование обстоятельств гибели Кузьминова в Испании.

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"Наша военная разведка должна была бы прокомментировать это лучше, но я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и несмотря на это с ним происходит это (убийство — ред.), Испания должна провести расследование того, что случилось с ним", — заявил украинский чиновник.

Вместе с тем он призвал следственные органы Испании выяснить, кто был заказчиком убийства и сколько за это получил. Подоляк добавил, что в деле об убийстве Кузьминова может быть след России и напомнил о том, что в Испании есть "русская мафия".

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Ранее сообщалось, что Кузьминову предлагали остаться в Украине. Как сообщалось, он был убит 13 февраля в испанском городе Вильяхойоса. Мужчину нашли с 12 отверстиями от пуль.

Ранее стали известны подробности о вертоле Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем. Родственников российских пилотов, оказавшихся в Украине, в РФ никак не информируют об их судьбе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Вертолет Ми-8 ВС России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.

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