"У меня трое детей, я понимаю, как это тяжело": сбивший двух мальчиков в Харькове водитель раскаялся

Мужчина подробно рассказал о произошедшем / "Суспільне"

Водитель грузовика, который сбил двух подростков в Харькове, рассказал об обстоятельствах ДТП в Киевском райсуде.

Во время заседания прокуратура и потерпевшие просили взять его под стражу, защита - освободить под домашний арест или определить залог, пишет "Суспільне".

"Я стал на светофоре, проехал его, там был знак, что ограничения в 40 км заканчивается. Я только тот знак проезжаю, может метров 300 - и это произошло. По правой стороне ехала фура. Не доезжая до светофора, эта фура начинает тормозить, я тоже начинаю. Сравниваюсь с фурой перед пешеходом (переход - ред.), две женщины закончили переход, я опускаю тормоза, накатом иду, из-за этой фуры резко, может метра в четыре, выбегают два парня с мячом. Я - по тормозам ... В меня было 15 т груза, не успел остановить такую ​​машину ", - сказал водитель в суде.

Свою вину мужчина признал

"Я вышел из машины, увидел ребят, подбежали свидетели ... Я понимаю, что виноват, жаль обоих парней. Готов помочь, хотел бы. У меня трое детей, я понимаю, как это тяжело", — заявил мужчина.

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Фура сбила двух подростков на пешеходном переходе в Харькове

Авария произошла 4 октября на улице Большой Окружной в районе дома №3-А. Грузовик DAF XS с полуприцепом сбила двух мужчин. По данным полиции, дети пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Один из парней умер, шансов на его спасение у медиков практически не было. За жизнь другого парня сейчас борются врачи, но ребенок в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал Главред, в Польше вблизи населенного пункта Жгув в Лодзинском воеводстве произошла авария с участием автомобиля с украинцами.

Пострадавших из обломков машины спасатели доставали с помощью специальных средств. На месте аварии погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя женщина, еще одна женщина 25-ти лет находится в больнице.