В Харькове грузовик на "зебре" сбил двоих детей: один мальчик погиб, второй - в тяжелом состоянии

В Харькове произошло смертельное ДТП/ Фото hk.npu.gov.ua

В Харькове 4 октября произошло ДТП – грузовик сбил двоих детей на пешеходном переходе. Пострадавшие получили тяжелые травмы, их доставили в больницу. Один из подростков скончался через несколько часов после госпитализации.

Авария случилась около 16:45 в понедельник на Большой Кольцевой 3-А. Как сообщает пресс-служба полиции, грузовик двигался со стороны улицы Сергея Грицевца в направлении проспекта Маяковского. В это время дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу переходили дети.

По словам свидетеля, они бежали один за другим. Водитель затормозил, но все равно допустил наезд на подростков.

"Я услышал удар и увидел, как один парень вылетел из-под машины и ударился об бак с топливом", – рассказал один из очевидцев.

Мальчик вылетел из-под машины и ударился об бак с топливом / Фото hk.npu.gov.ua

13-летний подросток, которого сбил грузовик на пешеходном переходе, умер, сообщили в полиции Харьковщины.

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Заместитель главврача больницы скорой и неотложной помощи Андрей Соцкий сказал, что ребенок поступил в больницу в состоянии клинической смерти и коме.

Второй несовершеннолетний (12 лет) находится в тяжелом состоянии. У ребенка ушиб мозга и скелетная травма.

33-летнего водителя авто задержали / Фото suspilne.media

По факту аварии открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

33-летнего водителя грузовика уже задержали.

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Как сообщал Главред, 2 октября в селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом, погиб катавшийся в нем 9-летний мальчик.

Вблизи г. Жовква Львовской области в четверг, 30 сентября, произошла смертельная авария – водитель Citroen сбил 48-летнюю женщину и, не останавливаясь, поехал дальше. Его через час разыскали правоохранители.