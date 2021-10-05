УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Харькове грузовик на "зебре" сбил двоих детей: один мальчик погиб, второй - в тяжелом состоянии

5 октября 2021, 11:14
Прослушать новость
Остановить

13-летний ребенок поступил в больницу в состоянии клинической смерти и коме. У 12-летнего мальчика - ушиб мозга и скелетная травма.

В Харькове произошло смертельное ДТП/ Фото hk.npu.gov.ua

В Харькове 4 октября произошло ДТП – грузовик сбил двоих детей на пешеходном переходе. Пострадавшие получили тяжелые травмы, их доставили в больницу. Один из подростков скончался через несколько часов после госпитализации.

Авария случилась около 16:45 в понедельник на Большой Кольцевой 3-А. Как сообщает пресс-служба полиции, грузовик двигался со стороны улицы Сергея Грицевца в направлении проспекта Маяковского. В это время дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу переходили дети.

По словам свидетеля, они бежали один за другим. Водитель затормозил, но все равно допустил наезд на подростков.

"Я услышал удар и увидел, как один парень вылетел из-под машины и ударился об бак с топливом", – рассказал один из очевидцев.

Мальчик вылетел из-под машины и ударился об бак с топливом
Мальчик вылетел из-под машины и ударился об бак с топливом / Фото hk.npu.gov.ua

13-летний подросток, которого сбил грузовик на пешеходном переходе, умер, сообщили в полиции Харьковщины.

Реклама

Заместитель главврача больницы скорой и неотложной помощи Андрей Соцкий сказал, что ребенок поступил в больницу в состоянии клинической смерти и коме.

Второй несовершеннолетний (12 лет) находится в тяжелом состоянии. У ребенка ушиб мозга и скелетная травма.

33-летнего водителя авто задержали / Фото suspilne.media

По факту аварии открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

33-летнего водителя грузовика уже задержали.

Читайте такжеПоженились после школы и уехали в Польшу: СМИ выяснили подробности смертельного ДТП с украинцами

Как сообщал Главред, 2 октября в селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом, погиб катавшийся в нем 9-летний мальчик.

Вблизи г. Жовква Львовской области в четверг, 30 сентября, произошла смертельная авария – водитель Citroen сбил 48-летнюю женщину и, не останавливаясь, поехал дальше. Его через час разыскали правоохранители.

viber
ДТП новости Харькова новости Украины ДТП новости
Сейчас вы просматриваете новость «В Харькове грузовик на "зебре" сбил двоих детей: один мальчик погиб, второй - в тяжелом состоянии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" подогрела слухи о романе с главным героемЗвезда сериала "Моя улюблена Страшко" подогрела слухи о романе с главным героем Война против Украины - на всех фронтахВойна против Украины - на всех фронтах "Покупал украшения в кредит": Кухар раскрыла, как Стоянов завоевал ее сердце"Покупал украшения в кредит": Кухар раскрыла, как Стоянов завоевал ее сердце Тотальный локдаун уже в октябре: инфекционист объяснил неизбежность ужесточения карантинаТотальный локдаун уже в октябре: инфекционист объяснил неизбежность ужесточения карантина Гороскоп на 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака: серьезные убытки или пустые обещанияГороскоп на 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака: серьезные убытки или пустые обещания

Последние новости

11:14

В Харькове грузовик на "зебре" сбил двоих детей: один мальчик погиб, второй - в тяжелом состоянии

10:50

Когда День защитника Украины в 2021 году: дата, будет ли выходной

10:22

Немецкий регулятор обратился с жестким требованием к компании-оператору Северного потока-2 Видео

10:20

В кафе и метро – по COVID-сертификату: Кличко предупредил об угрозе локдауна в Киеве Видео

10:17

На Волыни пьяные ромы избили ветерана АТО: извинялись, стоя на коленях Видео

Реклама
09:54

Поженились после школы и уехали в Польшу: СМИ выяснили подробности смертельного ДТП с украинцами

09:48

Детей "посадили на поводок": в Виннице мамаша выгуливала малышей, пристегнутых ремешком

09:23

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

09:21

"Сняли деньги и взяли кредит": в Сети предупредили клиентов ПриватБанка о новом мошенничестве

09:21

Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие

09:04

Всемирный день учителя 2021: душевные поздравления и картинки к празднику

08:53

Гороскоп на 5 октября 2021 для всех знаков зодиака: трудности, долги или успех во всем Видео

08:32

Коронавирус в Украине 5 октября: число жертв болезни за сутки превысило 300 человек Видео

08:30

Угрожали пострадавшей, выбили из рук телефон: в Киеве пьяная компания на джипе протаранила авто

08:30

"Фейковый" меморандум: почему тарифы на отопление и горячую воду все равно взлетят мнение

08:11

Пришлось использовать болгарку: в Facebook назвали причину масштабного сбоя Видео

07:13

Погода в Украине 5 октября: синоптик предупредил о порывистом ветре и туманах Видео

06:43

Академик объяснил, когда будет необходима третья доза вакцины против COVID-19

06:23

Грузия "сдала" Зеленского из-за ареста Саакашвили мнение

05:40

Страхи и страсти Путина: астролог раскрыл истинную сущность президента РФ

Реклама
05:26

Угроза преждевременной смерти: эксперт назвала топ вредных молочных продуктов

05:25

Диетолог рассказала о пользе квашеных овощей: сколько их можно есть в день

04:57

В октябре "взлетят" цены на газ: кому и где поднимут тарифы Видео

04:14

Как не набрать лишние кило за осень и зиму: 7 правил эффективного похудения

03:31

Бабье лето вернется: украинцам пообещали резкое потепление и назвали сроки Видео

03:12

Можно ли есть горсть орехов каждый день - ответ диетолога Видео

02:55

Инфекционист назвал вакцину, которая остановит пандемию COVID-19 Видео

02:07

Ученые выяснили, почему COVID-вакцина далеко не всегда эффективна Видео

01:50

Опубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена/качество

01:14

Приметы на 5 октября: что нельзя делать в Фокин день и как не попасть в беду Видео

00:49

Диетолог рассказал, какая рыба безполезна для организма

04 октября, понедельник
23:51

Фагот удивил признанием после вылета из Танцев со звездами Видео

23:38

Медик рассказал, как связано употребление фруктов и болезни печени

23:01

Бывшие солистки группы Тату объявили о воссоединении, продюсер негодует

23:01

Когда снова заработает Facebook и Instagram Видео

22:34

Цукерберг потерял миллиарды из-за глобального сбоя в Facebook Видео

22:14

Слили данные 1,5 млрд человек: причина и детали последствий масштабного сбоя соцсетей

22:06

Синоптик рассказала, когда в Украину ворвется резкое похолодание Видео

21:49

Пока жена работала: в Одессе мужчина зверски насиловал 7-летнюю падчерицу Видео

21:32

Во Львовской области рекордное количество детей болеет коронавирусом Видео

Реклама
21:19

Выпивали и поддерживали любой "движ": арестованы все подозреваемые в смертельном избиении копа Фото Видео

20:47

"Сходка" в Трускавце больше была нужна Зеленскому, чем его депутатам мнение

20:21

В Украине не работают соцсети: что случилось с Facebook, Instagram и TikTok Видео

20:17

Рада начала процедуру отставки Разумкова с должности спикера

20:03

В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой Видео

19:24

"Я не знаю, человек ли это": мать убитой Мирославы Третьяк хочет пожизненного для душегуба ее дочки

19:21

О чем может говорить частая отрыжка и когда нужно обращаться к врачу

19:16

"Мальдивы в огне": украинская каратистка показала сексуальную фигуру в купальнике

19:14

Лунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучие Видео

19:14

Арахамия выдвинул резкие обвинения в адрес Разумкова Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять