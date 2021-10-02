Прицеп задавил 9-летнего мальчика: под Одессой катание детей на тракторе закончилось трагедией

ДТП в Одесской области / od.npu.gov.ua

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 9-летний ребенок.

В селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом, погиб катавшийся в нем 9-летний мальчик, сообщили в Главном управлении в Одесской области.

Трагедия произошла в субботу, 2 октября. В тракторе с прицепом находились пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребенок умер от полученных травм в машине скорой помощи, другие не пострадали.

Предварительно установлено, что водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины. После ДТП водитель убежал. Сейчас полицейские устанавливают его местонахождение.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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/ od.npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве несовершеннолетний парень за рулем автомобиля Таврия Славута сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 15-летний водитель не остановился, чтобы помочь пострадавшей, и скрылся с места происшествия. Ребенок умер от полученных травм в карете скорой помощи.