"У нас будет пик": врач предупредил о резком всплеске заболеваемости COVID-19 в Украине

Коронавирус в Украине обострится / УНИАН

В Украине уже в самом ближайшем времени может начаться новый пик заболеваемости коронавирусом.

По словам врача-иммунолога, старшего научного сотрудника Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Бориса Донского, всплеск COVID-19 в Украине может быть уже через 2 или 3 недели, пишет РБК-Украина.

Медик обратил внимание на то, что очередное обострение с коронавирусом вероятно в том случае, если не предпринимать никаких мер.

"Если не предпринять никаких мер, то через 2-3 недели у нас будет пик. На каких цифрах мы достигнем этого пика, тяжело сказать", - говорит он.

В то же время иммунолог предположил, что новый пик эпидемии вряд ли будут выше, чем во время предыдущей волны.

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Вместе с тем Донской добавил, что если правительство будет вводить ограничения, то рост заболеваемости растянется по времени, пик может быть позже и не таким острым.

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Коронавирус в Украине:

Ранее главный санитарный врач Украины заявил, что в подавляющем числе областей ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны карантина и перейдет в "желтую". "Красные зоны" карантина появятся в Украине не раньше ноября.

Глава Киевского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что на сегодняшний день предпосылок для введения локдауна в столице нет.