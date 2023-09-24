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"У нас дресс-код": в Тернополе военного нагло не пустили в бар из-за формы

Ангелина Подвысоцкая
24 сентября 2023, 21:21 обновлено 24 сентября, 21:25
Охрана заведения не пустила в заведение военного, приехавшего с фронта в отпуск.
ВСУ
В Тернополе военного не пустили в бар / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, командование Объединенных Сил ВС Украины

В Тернополе украинского военного не пустили в бар, потому что он пришел "в камуфляже". Скандальное видео уже разлетелось в Сети.

Военный был возмущен и говорил, что воевал на Донбассе, приехал из Авдеевки в отпуск, но его так и не пустили в заведение. Охранники, которые были на входе, начали говорить, что в соответствии с решением администрации есть "дресс-код", якобы из-за которого мужчину и не пустили.

"Это не наше решение, это – администрация. Не надо здесь как-то "выступать". Просто камуфляжные штаны у него", – сказал охранник.

видео дня

Реакция заведения

На своей странице в соцсети администрация заведения начала просить прощения и пообещали, что такое больше не повторится.

"Друзья, нам очень обидно, что сегодня произошла неприсущая нам ситуация. Это ошибка с нашей стороны. Наше заведение и наша команда искренне уважает наших защитников, и обязаны военным за возможность работать! Мы искренне просим прощения за данную ситуацию, которая больше не повторится в нашем заведении", - говорится в сообщении.

Ранее в Карпатах на одном из курортов мужчина "набросился" на военного медика, который приехал из Бахмута, чтобы пройти посттравматическую психологическую реабилитацию. Обидчик цинично сказал, что "ВСУ - это скот" и послал военного медика обратно в Бахмут.

Напомним, в Волынской области 22-летний офицер избил 41-летнего военного, который ранее получил серьезное ранение на фронте. Мужчину нашли на следующий день. В результате избиения он временно потерял возможность ходить. У военного большая гематома на голове и рана, а также синяки по всему телу.

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война в Украине Тернополь вторжение России
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