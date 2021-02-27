У Зеленского объяснили новый санкционный удар СНБО по "предателям"

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Народный депутат от Слуги народа, представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский прокомментировал новые санкции, решение о которых принял Совет нацбезопасноти и обороны.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, санкции против бывших украинских чиновников времен Виктора Януковича, подозреваемых в государственной измене, могут усложнить жизнь предателям и лишить их доступа к деньгам.

Он пояснил, что речь идет о "тех гражданах Украины, которые перешли в 2014 году на сторону врага и которых физически нет в Украине".

"То есть речь идет о тех лицах, в отношении которых уголовное производство расследуется, но проблема состоит в том, что лица находятся на территории страны-агрессора, и поэтому эти дела так тянутся. А решение СНБО имеет целью как раз усложнить жизнь предателям с точки зрения возможности доступа к их ресурсам, состоянию и так далее", - пояснил Вениславский.

По его словам, при наличии состава преступления, привлечение к ответственности за государственную измену лица, которое подозревается в совершении госизмены, сложностей с точки зрения уголовного процессуального законодательства не представляет.

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Новые санкции СНБО:

Ранее Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций в отношении 10 бывших должностных лиц: