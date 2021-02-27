У Зеленского объяснили новый санкционный удар СНБО по "предателям"

Федор Вениславский оценил вероятность привлечения к ответственности за государственную измену.
Народный депутат от Слуги народа, представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский прокомментировал новые санкции, решение о которых принял Совет нацбезопасноти и обороны.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, санкции против бывших украинских чиновников времен Виктора Януковича, подозреваемых в государственной измене, могут усложнить жизнь предателям и лишить их доступа к деньгам.
Он пояснил, что речь идет о "тех гражданах Украины, которые перешли в 2014 году на сторону врага и которых физически нет в Украине".
"То есть речь идет о тех лицах, в отношении которых уголовное производство расследуется, но проблема состоит в том, что лица находятся на территории страны-агрессора, и поэтому эти дела так тянутся. А решение СНБО имеет целью как раз усложнить жизнь предателям с точки зрения возможности доступа к их ресурсам, состоянию и так далее", - пояснил Вениславский.
По его словам, при наличии состава преступления, привлечение к ответственности за государственную измену лица, которое подозревается в совершении госизмены, сложностей с точки зрения уголовного процессуального законодательства не представляет.
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Новые санкции СНБО:
Ранее Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций в отношении 10 бывших должностных лиц:
- экс-министра внутренних дел времен президента Виктора Януковича Виталия Захарченко;
- бывшего главы Службы безопасности Александра Якименко;
- Денис Березовский, который в прошлом был контр-адмиралом ВМС Украины;
- Станислав Шапортов, генерал-майор в прошлом;
- Сергей Нянчур - в прошлом генерал-майор юстиции;
- Юрий Котовский - в прошлом генерал-майор;
- Владимир Тоцкий - в прошлом генерал-майор;
- Сергей Ханжа - в прошлом генерал-майор;
- Сергей Елисеев - в прошлом вице-адмирал;
- Дмитрий Шакура - в прошлом контр-адмирал.