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У Зеленского высказались о визовых ограничениях для россиян в Европе

31 августа 2022, 18:18

Украина платит за войну десятками тысяч жизней, а Европа - вводит санкции и принимает беженцев, отметил советник ОП.

подоляк
Подоляк высказался о решении ЕС по визовому режиму для россиян / ОПУ

Отмена упрощенного визового режима для россиян - это наименьшее, что можно было сделать для того, чтобы граждане страны-агрессора почувствовали причастность рф к войне против Украины, сообщил в Twitter советник Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам советника ОП, наша страна сейчас платит очень высокую цену за развязанную Россией войну - десятками тысяч жизней.

В то же время Евросоюз платит тем, что принимает украинских беженцев, а также вводит санкции против РФ.

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"Усложнение визового режима - самое малое, что можно сделать, чтобы заставить россиян почувствовать свою причастность к этой войне", - добавил Подоляк.

Какой "визовый бан" ждет россиян

Ранее Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает:

  • увеличение визового сбора с 35 до 80 евро;
  • увеличение времени обработки визовых заявлений;
  • большее количество необходимых для этого документов.

Окончательное решение по поводу сиз для россиян будет принято в ближайшие недели.

Главные сторонники полного запрета на выдачу виз гражданам страны-террориста – Польша, Финляндия и страны Балтии.

Запрет выдачи виз ЕС россиянам

Напомним, Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.

Перед встречей министров иностранных дел стран ЕС глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал найти общий язык на дебатах по запрету на выдачу виз для россиян.

Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа призвал Европу не выдавать визы россиянам для поездок в страны ЕС. По словам гаранта, они не должны отсиживаться в европейских государствах, пока другие борются с российским террором.

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