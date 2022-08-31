Европа станет "недоступной": какие ограничения ждут россиян в ЕС

Евросоюз, Россия / pixabay

Европейский союз приостановит действие соглашения с Россией, которое облегчает выдачу шенгенских виз.

Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook, ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз.

По его словам, по этому вопросу нет единого мнения.

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Министр добавил, что Венгрия, наряду с некоторыми другими странами-членами ЕС, выступает против запрета на выдачу виз Россией.

Какой "визовый бан" ждет россиян

Ранее Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ как компромиссный вариант. Этот шаг предполагает:

увеличение визового сбора с 35 до 80 евро;

увеличение времени обработки визовых заявлений;

большее количество необходимых для этого документов.

Окончательное решение по поводу сиз для россиян будет принято в ближайшие недели.

Главные сторонники полного запрета на выдачу виз гражданам страны-террориста – Польша, Финляндия и страны Балтии.

Запрет выдачи виз ЕС россиянам

Напомним, Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.

Перед встречей министров иностранных дел стран ЕС глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал найти общий язык на дебатах по запрету на выдачу виз для россиян.

Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа призвал Европу не выдавать визы россиянам для поездок в страны ЕС. По словам гаранта, они не должны отсиживаться в европейских государствах, пока другие борются с российским террором.

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